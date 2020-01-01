На улице Саксаганского в Киеве горит ресторан

Пожар начался примерно в 14:10.

В Киеве сегодня днем, 24 марта, начался пожар в двухэтажном здании на улице Саксаганского, 38, что в Голосеевском районе. Об этом проинформировала пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

Читай также: Под Киевом взорвалась и загорелась маршрутка

Сообщение о пожаре на улице Саксаганского получили в 14:10. На место происшествия немедленно направили 54 бойцов ГСЧС и 14 единиц основной и специальной техники.

Оказалось, что серьезный пожар охватил крышу 2-этажного здания ресторана. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 10 человек. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ликвидация пожара продолжается. Существует угроза распространения огня на второй этаж.

Читай также: В Киеве девушка упала с 35-го этажа

В 15:21 пожар локализовали на площади около 300 метров квадратных.

kyiv.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева произошел пожар в общежитии. Возгорание началось в одной из комнат на 3-м этаже трехэтажного здания. Из общежития пришлось эвакуировать несколько человек.