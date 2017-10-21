Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Императорские пингвины нашли камеру и сделали селфи

Комментариев: 1
Любопытные птица, сами того не понимая, позировали перед камерой, установленной антарктическим исследователем.
Императорские пингвины делают селфи
Императорские пингвины делают селфи
скриншот

Пара императорских пингвинов обнаружила видеокамеру, которую оставил рядом с их гнездовьем исследователь Эдди Голт из антарктического подразделения австралийского департамента окружающей среды.

Сначала к камере подошел один пингвин, поправил направление объектива, а после этого подошла вторая птица. Они несколько секунд позировали перед камерой, с любопытством изучая странный предмет. И это все камера сняла.

Императорские пингвины нашли камеру и сделали селфи
0:00 / 00:38

Читай также: Ученые выяснили, почему пингвины разучились летать Источник:

Напомним, в марте в северной части Антарктического полуострова ученые обнаружили гигантскую колонию пингвинов, в которой насчитывается около 1,5 миллионов особей.

Поделись:
Теги: пингвин, селфи, животные, птицы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: meduza.io

Статьи по теме

Комментариев (1)
rashensvoloch    11.03.2018, 20:00
Оценка:  0
rashensvoloch
Кумедно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь