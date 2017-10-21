Любопытные птица, сами того не понимая, позировали перед камерой, установленной антарктическим исследователем.

Пара императорских пингвинов обнаружила видеокамеру, которую оставил рядом с их гнездовьем исследователь Эдди Голт из антарктического подразделения австралийского департамента окружающей среды.

Сначала к камере подошел один пингвин, поправил направление объектива, а после этого подошла вторая птица. Они несколько секунд позировали перед камерой, с любопытством изучая странный предмет. И это все камера сняла.

Императорские пингвины нашли камеру и сделали селфи 0:00 / 00:38

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Напомним, в марте в северной части Антарктического полуострова ученые обнаружили гигантскую колонию пингвинов, в которой насчитывается около 1,5 миллионов особей.