Странное ДТП с верблюдом произошло в индийском Раджастане. К счастью, все участники аварии выжили.

В Индии верблюд врезался в авто и застрял в нем

В Индии верблюд врезался в авто и застрял в нем

В Раджастане (Индия) на шоссе возле Биканера автомобиль столкнулся с верблюдом. В результате столкновения животное попало в ловушку внутри машины. Это произошло 9 июля, однако издание The Sun написало об этом только сейчас, передает Эспрессо.

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Верблюд застрял в машине после того, как влетел в лобовое стекло, выйдя на шоссе. Очевидцы увидели, что машина на высокой скорости столкнулась с животным. На видео заметно, как испуганное существо отчаянно извивается, пока его голова торчит из крыши.

Очевидцы 4 часа пытались освободить животное. В итоге пострадавшего водителя доставили в больницу, а верблюда - к ветеринару.

Напомним, 1 июня сообщалось, что в зоопарке Харькова родился верблюжонок.