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Турист утонул в вырытой собственными руками яме

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Он залез в нее и не смог выбраться, когда начала прибывать вода. Службы экстренной помощи не смогли его спасти.
Турист утонул в яме, которую вырыл сам
Турист утонул в яме, которую вырыл сам
Ouest-France

Во Франции на курорте 21-летний турист вырыл яму в собственный рост и утонул в ней. Причиной стала прибывшая из-за волны вода. Выбраться из ловушки молодой человек так и не смог. Об этом пишет Ouest-France.

"На пляже Бартбатре у атлантического побережья Франции 21-летний турист вырыл яму во весь свой рост и утонул в ней, когда ее захлестнуло волной", - отмечает издание.

Инцидент произошел на острове Нуармутье, на одном из местных пляжей. По словам представителей прокуратуры, мужчина вырыл слишком глубокую яму, в которую мог поместиться во весь рост. 

Молодого человека пытались спасти родственники. Однако их старания оказались безуспешны.

Ранее сообщалось, что турист на арендованном Lamborghini получил 33 тысячи штрафа за три часа.

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Теги: туризм, смерть, Франция, туристы, турист
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Источник: korrespondent.net

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