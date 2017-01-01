Турист утонул в вырытой собственными руками яме

Он залез в нее и не смог выбраться, когда начала прибывать вода. Службы экстренной помощи не смогли его спасти.

Во Франции на курорте 21-летний турист вырыл яму в собственный рост и утонул в ней. Причиной стала прибывшая из-за волны вода. Выбраться из ловушки молодой человек так и не смог. Об этом пишет Ouest-France.

"На пляже Бартбатре у атлантического побережья Франции 21-летний турист вырыл яму во весь свой рост и утонул в ней, когда ее захлестнуло волной", - отмечает издание.

Инцидент произошел на острове Нуармутье, на одном из местных пляжей. По словам представителей прокуратуры, мужчина вырыл слишком глубокую яму, в которую мог поместиться во весь рост.

Молодого человека пытались спасти родственники. Однако их старания оказались безуспешны.

Ранее сообщалось, что турист на арендованном Lamborghini получил 33 тысячи штрафа за три часа.

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