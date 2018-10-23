Названа лучшая страна для получения вида на жительство

Специалисты рассмотрели программы получения ВНЖ в 21 стране. Неизменный лидер Португалия в 2018 году отдала первую позицию.

Австрия стала лучшей страной для получения ВНЖ в 2018 году

Международная консалтинговая компания назвала лидера рейтинга программы получения вида на жительство через инвестиции. Обновленный список появился на сайте компании Henley & Partners.

Лучшей страной для получения ВНЖ в 2018 году признана Австрия. Она показала самый высокий показатель качества жизни и репутации страны. Австрия потеснила с первой строчки лидера последних годов Португалию. В 2018 году страна заняла второе место, а третья позиция досталась обновленной программе Италии.

Теперь, чтобы получить ВНЖ в Италии, необходимо инвестировать в стране от 500 тысяч евро.

На последнем месте оказалась Болгария, Украины в рейтинге нет.

Фото: henleyglobal.com

В рамках исследования специалисты обращали внимание на десять показателей, среди которых репутация страны и качество жизни, налогообложение, возможность безвизового въезд в другие страны, требования к инвестициям и возможность получения гражданства.

Накануне были опубликованы результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, в котором Украина оказались одной из беднейших наций мира. Ранее украинский язык вошел в десятку наиболее употребляемых в Европе.

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