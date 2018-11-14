В Китае пес почти три месяца ждет умершую хозяйку
В Китае собака уже 83 дня ждет свою хозяйку на месте ДТП, в котором она погибла.
Как сообщают китайские СМИ, с конца августа пса видят у обочины дороги, в городе Хух-Хото, пишет УНИАН.
Читай также: В Кременчуге провели новогодний собачий парад
“Уже почти три месяца, как он появился. Собака всегда здесь, светит ли солнце, льет ли дождь. Это очень трогательно“, - рассказал журналистам таксист. Он предположил, что собака ждет хозяйку, погибшую в аварии на этом месте ранним утром 21 августа.
Мужчина добавил, что пса несколько раз пытались покормить, но он пугался незнакомцев и убегал, стоило к нему подойти. Когда люди уходили, собака возвращалась на свое место.
Видео с псом набрало более 6 млн просмотров в китайских соцсетях. Многие комментаторы признались, что зрелище заставило их заплакать. Другие выразили беспокойство, что собаку может случайно сбить машина.
Читай также: В центре Киева прошел парад собак
Волонтеры из зоозащитной организации пытаются связаться с родственниками погибшей, чтобы они забрали собаку до наступления холодов. Если они откажутся, псу начнут искать новых хозяев.
Ранее в Детройте был найден пес, который около месяца жил на брошенном матрасе.