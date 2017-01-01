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Журналист-путешественник назвал лучшее место в самолете

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Мужчина проанализировал собственные полеты, и вычислил лучшее место для комфортного путешествия. Также он развеял популярный миф.
Названо место в самолете для наиболее комфортного перелета
Названо место в самолете для наиболее комфортного перелета

Журналист Джон Бурфитт, который много путешествует с помощью самолетов, назвал лучшее место для комфортного полета. Об этом сообщает Escape.

Мужчина утверждает, что лучше всего выбирать места в последних рядах самолета. Ему не единожды приходилось сталкиваться с ситуациями, когда пассажиры сзади толкали спинку его кресла, что мешало ему отдохнуть.

Во время одного из полетов он даже попросил девушку престать толкать его сидение, но она ответила, что не может этого пообещать. После этого Бурфитт обратил внимание на пассажиров, сидящих на крайних рядах в лайнере.

Также журналист развеял один из мифов о самолетах. Он заявил, сто в большинстве самолетов, в которых он летал, спинки кресел в последних рядах откидываются, хотя многие считают, что это не так.

Накануне бала названа самая опасная страна для туристов. Также Корреспондент писал о том, что путешествия помогают вырастить успешного ребенка.

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Теги: туризм, самолет, полет, путешественник, комфорт, путешествие
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Источник: korrespondent.net

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