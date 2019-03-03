В Индии фермеров разоряют налеты попугаев-наркоманов

Фермеры пожаловались властям на птиц.

Один попугай может съедать в день до 40 цветков с опием depositphotos.com

В штате Мадхья-Прадеш в Индии попугаи-наркоманы терроризируют фермеров. Птицы, зависимые от опия, наносят ущерб выращивающим мак фермерам из-за своих налетов.

Об этом сообщает Jerusalem Post, передает Униан

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Птицы совершают налеты на маковые фермы с 2015 года. Попугаев-наркоманов уже пытались отгонять громкоговорителями и петардами, однако они вновь возвращались. Обессилившие от борьбы с попугаями местные фермеры обратились за помощью к властям, уточняет издание.

“Мы испробовали все возможные приемы, чтобы держать птиц в страхе, но эти наркоманы продолжают возвращаться, даже рискуя своей жизнью“, — рассказал один из фермеров.

По мнению специалистов, один попугай может съедать в день до 40 цветков, в которых содержится по 20-25 граммов опия.

Как сообщалось, летом 2018 под Одессой из зоопарка сбежала стая мартышек и животные принялись воровать персики с дач.