Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии фермеров разоряют налеты попугаев-наркоманов

Комментариев: 2
Фермеры пожаловались властям на птиц.
Один попугай может съедать в день до 40 цветков с опием
Один попугай может съедать в день до 40 цветков с опием
depositphotos.com

В штате Мадхья-Прадеш в Индии попугаи-наркоманы терроризируют фермеров. Птицы, зависимые от опия, наносят ущерб выращивающим мак фермерам из-за своих налетов.

Об этом сообщает Jerusalem Post, передает Униан

Читай также: Под Чернобылем выявили 75 краснокнижных видов фауны

Птицы совершают налеты на маковые фермы с 2015 года. Попугаев-наркоманов уже пытались отгонять громкоговорителями и петардами, однако они вновь возвращались. Обессилившие от борьбы с попугаями местные фермеры обратились за помощью к властям, уточняет издание.

“Мы испробовали все возможные приемы, чтобы держать птиц в страхе, но эти наркоманы продолжают возвращаться, даже рискуя своей жизнью“, — рассказал один из фермеров.

По мнению специалистов, один попугай может съедать в день до 40 цветков, в которых содержится по 20-25 граммов опия.

Как сообщалось, летом 2018 под Одессой из зоопарка сбежала стая мартышек и животные принялись воровать персики с дач.

 

Поделись:
Теги: Индия, фермеры, попугаи, птицы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Filby    03.03.2019, 17:02
Оценка:  0
Filby
Реабилитационные центры надо создавать.
Или как вариант - ужесточить ответственность для попугаев, за употребление наркотиков.
:-)
bimba08    03.03.2019, 16:55
Оценка:  +2
bimba08
А попугаи что, не люди?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь