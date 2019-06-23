У главы АП Зеленского катер и участок в Конча-Заспе после работы у Азарова

В свое время Андрей Богдан не только защищал интересы Юрия Луценко, но и работал помощником экс-нардепа Андрея Портнова при Азарове.

Журналисты Bihus выяснили, что нынешний глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан не только адвокат, но и имеет множество связей с судьями, бизнесменами, чиновниками, а также в свое время не только защищал интересы Юрия Луценко, но и работал помощником экс-нардепа Андрея Портнова при Азарове.

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В 2010 году Богдан попал в правительство Николая Азарова. Уже в ноябре 2011 года он стал владельцем имения в Конча-Заспе в жилом комплексе Краевид площадью более 500 кв м.

Имение выходит на канал, где пришвартован белый катер.

После начала работы в правительстве Азарова, Богдан приобрел имение с катером Скриншот из видео

В июне 2013 года жена Богдана Ольга стала владелицей сразу двух элитных квартир в ЖК на Печерске: 2-х комнатная квартира площадью около 100 кв м, а вторая в два раза больше.

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Еще через три месяца Богдан оформил на себя ряд нежилых помещений, скорее всего офисных, в ЖК на Днепровской набережной в Киеве, которые он сдает в аренду.

Смотри полное видео расследования Bihus, в котором говорится о всех связях нового главы Администрации президента Владимира Зеленского

Ранее сообщалось, что Зеленский исключил из международной делегации чиновника, заявляющего о люстрации Богдана. Заместитель министра юстиции в Гаагу не поедет.