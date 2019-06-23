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У главы АП Зеленского катер и участок в Конча-Заспе после работы у Азарова

Комментариев: 7
В свое время Андрей Богдан не только защищал интересы Юрия Луценко, но и работал помощником экс-нардепа Андрея Портнова при Азарове.
Глава Администрации Зеленского резко разбогател после начала работы помощником экс-нардепа Портнова
Глава Администрации Зеленского резко разбогател после начала работы помощником экс-нардепа Портнова
facebook.com/profile.php?id=100001919342118

Журналисты Bihus выяснили, что нынешний глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан не только адвокат, но и имеет множество связей с судьями, бизнесменами, чиновниками, а также в свое время не только защищал интересы Юрия Луценко, но и работал помощником экс-нардепа Андрея Портнова при Азарове. 

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В 2010 году Богдан попал в правительство Николая Азарова. Уже в ноябре 2011 года он стал владельцем имения в Конча-Заспе в жилом комплексе Краевид площадью более 500 кв м.

Имение выходит на канал, где пришвартован белый катер.

После начала работы в правительстве Азарова, Богдан приобрел имение с катером
После начала работы в правительстве Азарова, Богдан приобрел имение с катером
Скриншот из видео

В июне 2013 года жена Богдана Ольга стала владелицей сразу двух элитных квартир в ЖК на Печерске: 2-х комнатная квартира площадью около 100 кв м, а вторая в два раза больше. 

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Еще через три месяца Богдан оформил на себя ряд нежилых помещений, скорее всего офисных, в ЖК на Днепровской набережной в Киеве, которые он сдает в аренду.

Смотри полное видео расследования Bihus, в котором говорится о всех связях нового главы Администрации президента Владимира Зеленского

Ранее сообщалось, что Зеленский исключил из международной делегации чиновника, заявляющего о люстрации Богдана. Заместитель министра юстиции в Гаагу не поедет.

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Теги: Андрей Богдан, новый глава АП, глава АП, Администрация президента, коррупция, Владимир Зеленский
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Комментариев (7)
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eddgek    23.06.2019, 13:00
Оценка:  +1
eddgek
Просто ПОЦ!!!!! уже надо гАварить куда тикать будут.///\\\
Духовный_скреп    23.06.2019, 12:25
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Новая команда,борьба с коррупцией,успех и процветание Украины!!!))))Лохи ждут результатов от нового президента и его окружения)))
ShakhterDonetsk    23.06.2019, 12:43
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Резулььтаты уже есть - новые виллы , яхты, брирллианыт и доллары и это только первые два месяца конца эпохи бедности и брехни. К концу эпохи клоуну ходить будет тяжело в костюме из бриллиантов и золота.
alex_br    23.06.2019, 12:04
Оценка:  0
alex_br
А сколько вилл в Испании, катеров и новых дворцов появится.
А с другой стороны, кого бы не выбрали, результат одинаковый - катера и конча-заспа.
ShakhterDonetsk    23.06.2019, 12:19
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Порошенко сразу сказал, что он олигарх перед выборами, и все все знали. А жти зеленые дурики начали про бедность рассказывать, на великах кататься в дурацких киношках, фотки из комуналок показывать. А потом, когда дорвались к корыту, выяснилось что они то же олигархи Зелефилы, вас круто обманули
ГТ    23.06.2019, 12:55
Оценка:  +2
ГТ
НУ они не конкретно олигархи, но очень стремятся.)))
ShakhterDonetsk    23.06.2019, 11:57
Оценка:  +3
ShakhterDonetsk
Пацаны канкретно борятся с бедностью и брехней.
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