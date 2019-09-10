Падения крупных метеоритов засняли в Прибалтике, Беларуси и РФ

Многие метеориты засняли автомобильные регистраторы.

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В первой половине сентября страны Балтии, Беларусь и Калининградскую область России накрыла волна падений метеоритов.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в социальных сетях.

Большинство снятых кадров были сделаны на автомобильные регистраторы. Однако некоторым удалось заснять падение небесных тел на фотокамеры.

“Буквально только что выходила покурить на балкон и видела, как по небу стремительно пролетела какая-то сияющая эбола с разноцветным хвостом как у кометы. Очень быстро и низко. Метеорит хайп!“, – пишет одна из пользовательниц в Twitter.

“Здоровенный метеорит упал минут 15 назад, я как раз снимал небо. Кто видел? Очень красиво летел“, – рассказывает в Facebook пользователь Евгений Тимофеев.

Как сообщалось, в июле 2018 года в Якутии у россиян среди дня исчезло Солнце и массово погибли птицы.

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