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Падения крупных метеоритов засняли в Прибалтике, Беларуси и РФ

Комментариев: 1
Многие метеориты засняли автомобильные регистраторы.
Падения крупных метеоритов засняли в Прибалтике, Беларуси и РФ
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Падения крупных метеоритов засняли в Прибалтике, Беларуси и РФ
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В первой половине сентября страны Балтии, Беларусь и Калининградскую область России накрыла волна падений метеоритов.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в социальных сетях.

Большинство снятых кадров были сделаны на автомобильные регистраторы. Однако некоторым удалось заснять падение небесных тел на фотокамеры.

“Буквально только что выходила покурить на балкон и видела, как по небу стремительно пролетела какая-то сияющая эбола с разноцветным хвостом как у кометы. Очень быстро и низко. Метеорит хайп!“, – пишет одна из пользовательниц в Twitter.

“Здоровенный метеорит упал минут 15 назад, я как раз снимал небо. Кто видел? Очень красиво летел“, – рассказывает в Facebook пользователь Евгений Тимофеев.

 

Как сообщалось, в июле 2018 года в Якутии у россиян среди дня исчезло Солнце и массово погибли птицы.

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Теги: метеорит, Прибалтика, Беларусь, Россия
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Комментариев (1)
ПНХ    10.09.2019, 12:55
Оценка:  0
ПНХ
какая-то сияющая эбола

лихорадкабля? блогерыбля......))))))
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