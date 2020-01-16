“Не понимаю диалоги”: глухой американец подал в суд на Pornhub

Мужчина пожаловался на то, что сайт не позаботился о глухих пользователях.

В Соединенных штатах Америки глухой парень обратился с иском в суд против популярного в мире веб-ресурса с видео для взрослых Pornhub.

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Об этом пишет TMZ.

Сообщается, что истцом по делу является Ярослав Сурис (Yaroslav Suris). Парень является глухим. Он пожаловался на то, что во время просмотра роликов под названиями "Непокорный племянник горячей тетушки", "Сексуальный коп становится свидетелем разговора", "Эллисон приходит поговорить о деньгах со своим парнем" он не смог понять диалоги, а субтитры отсутствовали.

Парень обнаружил признаки нарушения "Американского закона о людях с ограниченными возможностями", поскольку не смог понять смысл диалогов.

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Истец по делу требует, чтоб Pornhub возместил ему убытки, а также выпустил субтитры и дал слабослышащим и глухим людям возможность полной мерой насладиться сюжетами видео.

Напомним, 18-летняя Билли Айлиш стала самой популярной на PornHub. Американскую исполнительницу стали часто искать на самом большом порно-ресурсе

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