Кива смотрел интимные фото во время заседания Рады

Народный депутат рассматривал на смартфоне фотографии обнаженной женщины во время голосования в зале Рады.

Журналисты в очередной раз поймали "на интиме" народного депутата от Оппозиционной платформы За жизнь Илью Киву во время заседания Верховной Рады. Соответствующее видео в среду, 15 января, опубликовало издание TK Media.

На видео видно, как политик рассматривает присланные интимные фотографии в мессенджере WhatsApp, после чего откладывает телефон в сторону.

В это время глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призывал определяться и голосовать за один из законопроектов, вынесенных на рассмотрение зала.

Ранее нардеп Илья Кива попал в громкий секс-скандал. Журналисты сняли, как он, находясь в сессионом зале Рады, общается с моделью, которая у него в смартфоне была подписана как "Юля конкурс красоты Одесса", а потом стал активно теребить штаны в районе ширинки. Соответствующее видео появилось в сети. Позже это видео появилось также на популярном сайте для взрослых Pornhub.

После этого журналисты сняли, как Илья Кива во время голосования в Раде смотрел на телефоне видеоролик, на котором один мужчина снимает шорты и голыми ягодицами садится на лицо другому мужчине.

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