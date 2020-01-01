День герба Украины: История и традиции праздника

19 февраля Украина отмечает День Государственного герба.

Интересный факт: Кроме мало есть еще Большой герб, однако он существует только в виде законопроекта Википедия

Совсем скоро украинцы отметят день Государственного герба. Украинский трезубец наряду с гимном и флагом является официальным символом нашего государства. Об истории возникновения украинского герба и интересных фактах о нем расскажет bigmir.net.

День Герба Украины: дата праздника

Читай также: По центру Киева пронесли рекордно большой флаг Украины

День Украинского герба отмечается 19 февраля. Именно в эту дату 28 лет назад был утвержден малый Государственный герб Украины, который считается главным элементом большого Государственного герба.

Проект большого Государственного герба Украины Википедия

История возникновения праздника

Открытый конкурс по созданию проекта Государственного герба Украины был объявлен 24 июня 1991 года. Более 200 работ были тщательно изучены жюри, состоящего из народных депутатов, историков, музееведов и деятелей культуры. Победил проект историка-геральдиста Андрея Гречила и художника Ивана Турецкого.

Читай также: В Закарпатской области 15 марта объявили выходным днем

Интересно, что история этого символа начинается еще в древней истории. Трезубцы встречались еще во временах Киевской Руси, где их использовали в геральдике городов, на родовых гербах или книгах. Некоторые запорожцы так же пользовались этим знаком, рисуя на своих книгах кресты или якори в стиле трезубца. Однако пик популярности этого символа зафиксирован на времена правления княжьего рода Рюриковичей. Они чеканили трезубец буквально на всем – от монет до кирпичей, из которых возводили храмы и церкви.

Фамильный знак князей Рюриковичей на серебреннике Ярослава

Читай также: В Британии объяснили внесение тризуба в пособие по экстремизму

Первое письменное упоминание об этом символе встречается в болгарской летописи “Хроника Манасии“ 10 столетия. В ней описываются флаги дружины Святослава, на которых были изображены трезубцы. Правда, князь использовал упрощенное изображения нынешнего герба – с двумя зубцами, а вот его сын Владимир Великий усовершенствовал трезубец, дорисовав к нему еще один зубец и крест посредине. Однако историки утверждают, что этот символ существовал на наших землях еще задолго до этих событий. Археологические находки свидетельствуют, что еще трипольцы в 3-4 столетии до нашей эры использовали его в своей культуре. Примеры древних трезубцев были найдены на Подолье, в Ольвии и на территории Боспорского царства.

По мнению украинского историка Андрея Гречило, трезубец в художественной стилистике периода правления Владимира Великого был принят не случайно.

Именно в часы правления Владимира все этнические украинские земли были объединены в одном государстве. В 1918 году трезубец был также выбран гербом УНР как символ соборности украинских земель. Такой герб несет в себе идею государственного единства - подчеркнул он

Интересные факты про трезубец

Читай также: День ВСУ: Интересные факты об украинской армии

Украинский трезубец присутствует также на флагах итальянской армии. Во время Второй мировой войны восьмая армия Италии была направлена в Советский Союз на территорию Украины. Тем, кто возвратился домой, было разрешено добавить украинский трезубец на свои гербы, как символ того, что на этой территории ими была получена медаль за доблесть.

Самый большой трезубец находится в Ивано-Франковской области. Он был выложен из горного белого мергеля на склоне горы в 1992 году воином УПА Анастасием Козаком. Это место известно жестокими боями между повстанцами Пилипа Орлыка и большевиками. Поэтому Козак решил именно здесь разместить огромное изображение украинского герба в память погибшим собратьям.

Трезубец находится у села Острыня в Ивано-Франковской области discover.if.ua

Герб Украины охраняется законодательством и любое надругательство над ним ведет к юридической ответственности.

Читай также: Известно, когда Украина переходит на летнее время

Если копнуть в глубину веков трезубец является языческим символом, который является изображением Триглава или Рода. С правой стороны размещается мужское начало (Дажбог), с левой – женское начало (Макош) и посредине Перун, который символизирует рождение и смерть. Православные христиане утверждают, что трезубец – это символ Божественного мира, поэтому князи и правители выбирали его знаком власти, провозглашая себя наместниками Бога на земле.

День Государственного герба Украины в 2020 году выпадает на среду. Этот праздник не является официальным выходным днем.

Ранее сообщалось о том, что Институт Нацпамяти снова хочет снять герб СССР с “Родины-матери“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.