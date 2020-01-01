28 февраля: какой сегодня праздник, традиции, что нельзя делать

28 февраля в 2020 году - это предпоследний день зимы.

В Финляндии 28 февраля отмечают День Калевалы или День народного эпоса. Дата была выбрана не случайно, ведь именно 28 февраля фольклорист Элиас Леннрот поставил свою подпись на рукописи Калевалы. Это один из самых любимых праздников финляндцев, которые сегодня устраивают костюмированные шествия.

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В Украине отмечают день Штурманской службы авиации Вооруженных сил страны. Праздник молодой, отмечается с 2008 года. В нескольких городах Армении чтят память жертв погромов азербайджанцев. Также 28 февраля в Франции вручают премию Сезар за достижения в кино. На территории Европы эта премия по значимости равна Оскару. Впервые премия была вручена еще в 1974 году, а назвали ее в честь творца позолоченных статуэток – Сезара Бальдаччини.

Интересный факт: Премией Сезар чаще всего награждали актрису Изабель Аджани. Она была признана лучшей 5 раз

Православные праздники 28 февраля

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Православная церковь 28 февраля празднует день Виленской иконы Божией Матери, которую написал святой евангелист Лука. Долгое время святыня находилась в Константинополе, а в 1472 году жена князя Ивана ІІІ Васильевича София перевезла ее в Москву. Во времена Первой мировой войны икону спрятали. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

В народном календаре 28 февраля соответствует Дню памяти Онисима Овчарника. Онисим был простым рабом, который жил в начале первого тысячелетия. Потом он сбежал от своего хозяина и очутился в тюрьме, где ему повстречался сам апостол Павел, который его крестил и рассказал о Царстве Божием. В древности Онисама считали покровителем овец. К святому обращались с молитвами, чтобы был хороший приплод у всей отары. Также наблюдали за погодой. Если на улице тепло – весна уже близко, а если ещё холодно – зима не хочет уступать.

Собаки всегда помогали пастухам выпасать отару Getty Images

Свой День ангела отмечают Алексеи, Арсении, Афанасии, Ефросинии, Иваны, Михаилы, Николаи, Павлы, Петры, Семены, Софии

Кто родился 28 февраля

Мишель Монтень – писатель и философ из Франции;

– писатель и философ из Франции; Томас Ньюкомен – изобретатель;

– изобретатель; Рене Реомюр – физик, математик и испытатель из Франции;

– физик, математик и испытатель из Франции; Алексей Петрович – сын императора Петра I;

– сын императора Петра I; Лайнус Полинг – химик, кристаллограф, владелец двух Нобелевских премий;

– химик, кристаллограф, владелец двух Нобелевских премий; Татьяна Васильева – заслуженная актриса театра и кино СРСР;

– заслуженная актриса театра и кино СРСР; Дороти Страттен – актриса с Канады.

События 28 февраля

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В 1066 году состоялось открытие Вестминстерского аббатства в Лондоне. А ещё в 1732 году в городе Санкт-Петербурге открылся кадетский корпус. В 1854 году в Америке организовалась Республиканская партия, а в 1913 году Нильсом Бором была предложена планетарная модель строения атома.

Что нельзя делать 28 февраля

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Категорически нельзя строить планы на будущее. Это приведет к несчастью, и все запланированное в этот день не сбудется. А вот погадать не помешало бы, ведь гадания 28 февраля одни из наиболее правдивых. Можно подарить ребенку вещь из овчины, таким образом, защитив его от всякой напасти.

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