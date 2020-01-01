3 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать

3 марта - 62-й день 2020 года.

Во всем мире сегодня отмечают Всемирный день дикой природы, День писателя и Международный день охраны здоровья уха. Таким образом, власти стран могут привлечь больше внимания населения к охране слухового аппарата человека, чтобы люди более бережно относились к этому органу.

В Болгарии сегодня отмечают День освобождения от османского ига, а в Кыргызстане – День Государственного флага. В Грузии - День матери, а в Японии - праздник девочек или Хина мацури.

3 марта – какой православный праздник?

Читай также: 2 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать

В этот день чтят память Князя Игоря. Игорь был сыном Рюрика, родился в 878 году. Когда его отец скончался, а Игорь ещё не был совершеннолетним, его опекуном стал князь Олег. В 912 году, когда смерть настигает и Олега, Игорь становится князем киевским. С самого начала своего правления у Игоря не складывались отношения с древлянами – славянским племенем. В следствии, после многолетнего противостояния древляне жестоко убивают князя. Его останки были похоронены недалеко от города Искоростеня под высоким курганом. За смерть мужа древлянам отомстила княгиня Ольга.

3 марта – какой праздник в народном календаре?

Также сегодня отмечают день памяти Архипа и Филимона. Филимон был верующим, который проживал в городе Колос и превратил свой дом в место сбора христиан. А его сын, Архип, помогал отцу и служил в этой “домашней церкви“. К сожалению, Архипа настигла насильническая смерть от рук язычников, когда он отказался принимать участие в праздновании их торжества. В этот день хозяйке дома нужно было приготовить много еды. Говорили, что чем больше будет блюд на столе, тем богаче станет дом. Также нужно было кормить нищих и помогать нуждающимся. Главным блюдом стола должен был стать каравай.

Именины празднуют Архипы, Богданы, Дмитрии, Евгении, Макары, Максимы, Никиты, Федоры

Интересные факты – 3 марта

Читай также: 28 февраля: какой сегодня праздник, традиции, что нельзя делать

В 1585 году состоялось открытие театра Олимпико в городе Виченц. В 1613 году царем становится Романов Михаил Федорович, а в 1861 году Петр I подписывает манифест об отмене крепостного права. Также в 1875 году впервые прозвучала опера Жоржа Бизе Кармен, а в 1918 году подписывают Брест-Литовский мирный договор. В 1923 году выпускается первый номер журнала “Time”, а в 1973 году принимается конвенция “О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения“.

3-4 марта в 1917 году была создана Украинская Центральная Рада

Кто родился 3 марта

Александр Белл – ученый и изобретатель;

– ученый и изобретатель; Татьяна Окуневская – актриса;

– актриса; Артур Конберг – биохимик, лауреат Нобелевской премии;

– биохимик, лауреат Нобелевской премии; Римма Маркова – актриса;

– актриса; Ирина Токмакова – писательница, поэтесса, переводчик;

– писательница, поэтесса, переводчик; Михаил Мишустин – политик.

3 марта – чего нельзя делать?

Читай также: 27 февраля: какой сегодня праздник, что нельзя делать

Категорически нельзя лениться в этот день. Также нельзя быть скупым и жадным. Считалось, что таким образом достаток убывает из дома. Не принято было в день Архипа и Филимона отказывать нуждающимся в милостыне. Нельзя завидовать, так как можно накликать беду на самого себя.

Ранее мы сообщали о Пасхе 2020. Когда отмечаем Воскресение Господне, как готовиться к празднику.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.