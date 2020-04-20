На пляжи Пхукета без туристов вернулись редкие черепахи

Коронавирус пошел на пользу природе.

Редкие кожистые морские черепахи построили наибольшее количество гнезд за два десятилетия на пляжах в Пхукете и Пханг-Нга, лишенных туристов из-за пандемии коронавируса, говорят экологи.

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В Таиланде с 2765 заболевшими и 47 смертельными случаями ограничения на поездки, от запрета на международные рейсы до призыва граждан остаться дома, привели к падению числа туристов, но освободили пляжи для дикой природы.

По данным Конгкивата Киттиватанавонга, директора Морского биологического центра Пхукета, власти обнаружили, что с ноября прошлого года рекордно выросло число гнезд черепах за последние 20 лет.

"Это очень хороший знак для нас, потому что многие районы нереста были уничтожены людьми", - сказал он Reuters. Таких гнезд не было найдено за предыдущие пять лет.

"Если сравнивать с прошлым годом, у нас не было такого большого количества нереста, потому что черепахи имеют высокий риск быть убитыми рыболовными снастями, а люди мешают пляжу".

Кожистые черепахи являются крупнейшими в мире морскими черепахами. Они считаются находящимися под угрозой исчезновения в Таиланде и перечислены Международным союзом охраны природы в качестве уязвимого вида во всем мире.

Они откладывают яйца в темных и тихих местах, когда туристы переполняют пляжи. Также известно, что люди откапывают гнезда и крадут яйца.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд стран Европы отменяют часть ограничений.