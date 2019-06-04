Впервые за 30 лет: Во Франции женщина родила шестеро малышей
Впервые за 31 год во Франции женщина родила шестеро малышей. На свет появились пять девочек и один мальчик.
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Об этом сообщает радиостанция RTL.
По данным журналистов, на свет появились не очень крупные недоношенные дети. Малыши родились на сроке пяти месяцев и одной недели беременности. Врачи сделали вынужденное кесарево сечение. Операция длилась четыре минуты.
Вес новорожденных малышей колеблется от 630 до 730 грамм.
При этом сообщается, что у матери уже есть двое старших детей.
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Для того чтобы младенцы появились на свет, к родам задействовали команду из 30 специалистов. Новорожденные были помещены в неонатальную реанимацию, им предстоит провести в больнице несколько месяцев.
К слову, в прошлый раз во Франции такие роды состоялись более 30 лет назад, в 1989 году в парижской больнице.
Напомним, женщина в Китае родила стоя посреди улицы. Внезапные роды произошли у молодой женщины прямо на улице на глазах у изумленных прохожих.
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