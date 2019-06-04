Впервые за 30 лет: Во Франции женщина родила шестеро малышей

Все дети родились недоношенными.

Впервые за 31 год во Франции женщина родила шестеро малышей. На свет появились пять девочек и один мальчик.

Читай также: Ведущая "Топ-модель по-украински" показала беременное фото

Об этом сообщает радиостанция RTL.

По данным журналистов, на свет появились не очень крупные недоношенные дети. Малыши родились на сроке пяти месяцев и одной недели беременности. Врачи сделали вынужденное кесарево сечение. Операция длилась четыре минуты.

Вес новорожденных малышей колеблется от 630 до 730 грамм.

При этом сообщается, что у матери уже есть двое старших детей.

Читай также: Бизнес и дети. Скандал с суррогатным материнством

Для того чтобы младенцы появились на свет, к родам задействовали команду из 30 специалистов. Новорожденные были помещены в неонатальную реанимацию, им предстоит провести в больнице несколько месяцев.

К слову, в прошлый раз во Франции такие роды состоялись более 30 лет назад, в 1989 году в парижской больнице.

Напомним, женщина в Китае родила стоя посреди улицы. Внезапные роды произошли у молодой женщины прямо на улице на глазах у изумленных прохожих.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.