МИД дал дипломатический иммунитет паре диких уток – Кулеба

Во дворе здания МИД в Киеве поселились дикие утки.

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Во двор здания Министерства иностранных дел в Киеве прилетела пара диких уток. Об этом написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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“Ведут себя дипломатично, с удовольствием позируют на камеру. Ходят по двору, обустраиваются“, - отмечает министр.

Также глава МИД сообщил, что решил предоставить птицам дипломатические привилегии.

Мной принято решение предоставить им дипломатические привилегии и иммунитеты, необходимые для счастливой утиной жизни и размножения. Осталось одно: какие имена им дать? – написал министр.

Напомним, в конце апреля дикая утка с утятами заблокировала оживленную улицу в Харькове. В социальных сетях опубликовали видео из места событий.

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