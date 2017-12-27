На администрацию Путина подал иск адвокат лидеров Меджлиса

Засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ.

Оккупанты вывезли Умерова и Чийгоза из Крыма в Турцию rbc.ua

Читай также: Чийгоз и Умеров летели в Турцию с ФСБшниками

Адвокат лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза Николай Полозов подал иски к администрации президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина. Об этом защитник сообщил в Twitter.

“Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании“, - заявил Полозов.

Адвокат требует предоставить информацию об указах о помиловании twitter.com/nikolai_polozov

Читай также: Резолюция ООН по Крыму: кто и как голосовал

При этом адвокат подчеркнул, что засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ.

Как сообщалось, 4 декабря заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что в Кремле отказались предоставить указ президента РФ Владимира Путина о его освобождении.