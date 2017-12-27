На администрацию Путина подал иск адвокат лидеров Меджлиса
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Адвокат лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза Николай Полозов подал иски к администрации президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина. Об этом защитник сообщил в Twitter.
“Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании“, - заявил Полозов.
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При этом адвокат подчеркнул, что засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ.
Как сообщалось, 4 декабря заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что в Кремле отказались предоставить указ президента РФ Владимира Путина о его освобождении.