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На администрацию Путина подал иск адвокат лидеров Меджлиса

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Засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ.
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Оккупанты вывезли Умерова и Чийгоза из Крыма в Турцию
rbc.ua

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Адвокат лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза Николай Полозов подал иски к администрации президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина. Об этом защитник сообщил в Twitter.

“Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании“, - заявил Полозов.

Адвокат требует предоставить информацию об указах о помиловании
Адвокат требует предоставить информацию об указах о помиловании
twitter.com/nikolai_polozov

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При этом адвокат подчеркнул, что засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ.

Как сообщалось, 4 декабря заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что в Кремле отказались предоставить указ президента РФ Владимира Путина о его освобождении. 

 

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Теги: администрация, Путин, Кремль, иск, адвокат, Меджлис, Крым
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