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Россия никогда не допустит перекрытия границы с Донбассом – МИД РФ

Комментариев: 6
Замглавы МИД РФ заявил, что Россия “рискует жизнями“, если перекроет отрезок границы на Донбассе.
В РФ не хотят "рисковать жизнями" в случае перекрытия границы
В РФ не хотят "рисковать жизнями" в случае перекрытия границы
ntv.ru

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил о недопустимости перекрытия границы между с Донбассом и Россией. Об этом сообщает Коммерсант.

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Карасин сравнил миссию ООН на Донбассе с “администрацией“ и заявил об искусственных попытках внедрить “внешнюю администрацию на юго-востоке с перекрытием границы“.

“Главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит“, - утверждает представитель министерства.

Дипломат заявил, что Россия “рискует жизнями“, если перекроет отрезок границы на Донбассе.

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“Могу себе представить, что будет, если отрезать жителей Донбасса от границы поддержки, моральной и гуманитарной, которой сейчас является отрезок нашей границы с Луганской и Донецкой областями. Мы на такой риск пойти не можем“, - добавил Карасин.

Напомним, 27 декабря Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией. Ранее 26 декабря Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что развитие военной инфраструктуры у границ с Украиной станет приоритетом для армии России.

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Теги: Россия, Донбасс, граница, МИД РФ
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Комментариев (6)
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rashensvoloch    27.12.2017, 13:11
Оценка:  +1
rashensvoloch
Тобто, ставимо палки в колеса миротворчого процесу і далі? Дуже гуманітарно!
Колишній-східняк    27.12.2017, 13:08
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Nеver sаy nеver.
ЯВася    27.12.2017, 12:23
Оценка:  +21
ЯВася
Это означает только то, что Россия обещает продолжать войну на Донбассе.
Само собой местные на Донбассе от этого только в полной жопе, но для России они просто расходный материал в реале, а территорию они контролируют.
Sinobi-life    27.12.2017, 12:19
Оценка:  +16
Sinobi-life
Вот она гнилая суть,так называемых "миротворцев" из-за поребрика, перекрытие границы обнуляет поставки "гуманитарки" для впопучленцев и отбросов с расеи!!!
allx    27.12.2017, 12:19
Оценка:  +11
allx
Ну правильно - вот представьте - перекрыли границу, а по нашей территории бегают тысячи "заблудившихся отпускников" из раши - не могут они их жизнями рисковать...
ЯВася    27.12.2017, 12:23
Оценка:  +18
ЯВася
Они все могут просто вернуться домой в Рашу. Только похоже такие отморозки и для самой России дома лишние.
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