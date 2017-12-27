Россия никогда не допустит перекрытия границы с Донбассом – МИД РФ

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия “рискует жизнями“, если перекроет отрезок границы на Донбассе.

В РФ не хотят "рисковать жизнями" в случае перекрытия границы ntv.ru

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил о недопустимости перекрытия границы между с Донбассом и Россией. Об этом сообщает Коммерсант.

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Карасин сравнил миссию ООН на Донбассе с “администрацией“ и заявил об искусственных попытках внедрить “внешнюю администрацию на юго-востоке с перекрытием границы“.

“Главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит“, - утверждает представитель министерства.

Дипломат заявил, что Россия “рискует жизнями“, если перекроет отрезок границы на Донбассе.

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“Могу себе представить, что будет, если отрезать жителей Донбасса от границы поддержки, моральной и гуманитарной, которой сейчас является отрезок нашей границы с Луганской и Донецкой областями. Мы на такой риск пойти не можем“, - добавил Карасин.

Напомним, 27 декабря Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией. Ранее 26 декабря Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что развитие военной инфраструктуры у границ с Украиной станет приоритетом для армии России.