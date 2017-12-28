Супрун рассказала, как Украина перейдет на платную медицину

Правительство утвердило 19 нормативных актов по внедрению различных этапов медицинской реформы.

Начиная с 2018 года государство будет оплачивать конкретные медицинские услуги, предоставляемые пациентам на разных уровнях медицинской помощи. Об этом на брифинге сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Укринформ.

“От 2018 на первичном звене, когда каждая семья выбирает своего врача, dcs услуги предоставляются бесплатно. Весь перечень этих услуг предоставляется бесплатно. В 2019 году перейдем на бесплатные услуги специалистов в поликлиниках. В 2020 году через государственную страховку, за которую граждане заплатили через налоги, будем платить медицинские услуги в госпиталях“, - сказала Супрун.

По словам министра, в 2018 году государство оплатит по новой схеме базовый пакет услуг семейных врачей, педиатров, терапевтов. Утверждены новый перечень услуг первичной медицинской помощи и новые требования к оснащению практики первичной помощи.

Перечень услуг типичный для европейских стран: консультации, направления, справки, профилактические осмотры, основные анализы. Набор анализов, которые входят в перечень, постепенно расширится.

Читай также: Факты и мифы. Что надо знать о медицинской реформе Супрун также сообщила, что правительство утвердило 19 нормативных актов по внедрению различных этапов медицинской реформы, среди которых положение по созданию Национальной службы здоровья, через которую будет осуществляться оплата за медицинские услуги. Супрун также сообщила, что правительство утвердило 19 нормативных актов по внедрению различных этапов медицинской реформы, среди которых положение по созданию Национальной службы здоровья, через которую будет осуществляться оплата за медицинские услуги.

Документ вступит в силу после подписания президентом законопроекта №6327. Соответственно, от этого зависят сроки внедрения реформы.

“В начале января будет объявлен конкурс на должность председателя Службы, и к июлю она будет создана и начнет работу“, - уточнила глава Минздрава.