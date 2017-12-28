Супрун рассказала, как Украина перейдет на платную медицину
Начиная с 2018 года государство будет оплачивать конкретные медицинские услуги, предоставляемые пациентам на разных уровнях медицинской помощи. Об этом на брифинге сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Укринформ.
“От 2018 на первичном звене, когда каждая семья выбирает своего врача, dcs услуги предоставляются бесплатно. Весь перечень этих услуг предоставляется бесплатно. В 2019 году перейдем на бесплатные услуги специалистов в поликлиниках. В 2020 году через государственную страховку, за которую граждане заплатили через налоги, будем платить медицинские услуги в госпиталях“, - сказала Супрун.
Читай также: Факты и мифы. Что надо знать о медицинской реформеСупрун также сообщила, что правительство утвердило 19 нормативных актов по внедрению различных этапов медицинской реформы, среди которых положение по созданию Национальной службы здоровья, через которую будет осуществляться оплата за медицинские услуги.
Сейчас уже утверждена методика расчета стоимости медицинской услуги.
Также были внесены изменения положение о направлении граждан Украины на лечение за границу.
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“Среди прочего усовершенствованный механизм финансирования и предусмотрена возможность привлечения средств для оплаты лечения благотворительных фондов, средств местных бюджетов, других не запрещенных законодательством источников“, - уточняет издание.
Благодаря этому нововведению будут эффективно использоваться бюджетные средства и будет ускорено направление пациента на лечение за границу. Пациент сможет выезжать в клинику на лечение с того момента, когда комиссия поставила его на учет.
Напомним, Верховная Рада приняла медицинскую реформу 19 октября.