В Украине планируют расширить список запрещенных сайтов
В начале 2018 года Министерство информационной политики планирует опубликовать дополнение к списку запрещенных сайтов, в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины.
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Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ министерства.
В ответе министерства отмечается, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф “для служебного пользования“.
“В начале следующего года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф ограничения доступа будет снят“, - сообщает министерство.
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С обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на сайте Мининформполитики.
Напомним, 15 мая президент Порошенко подписал указ о запрете провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, Вконтакте, Одноклассники а также сервисам Yandex.
26 декабря были опубликованы отчеты ГРУ в который указывалось, что после краха режима Януковича в результате Революции достоинства Главное разведывательное управление России в 2014 году запустило в Украине информационную кампанию в соцсетях по дискредитации новой власти.