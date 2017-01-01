В Украине планируют расширить список запрещенных сайтов

Министерство информационной политики намерено опубликовать дополнение к списку запрещенных сайтов.

Список пополняется в связи с угрозой информационной безопасности 24tv.ua

В начале 2018 года Министерство информационной политики планирует опубликовать дополнение к списку запрещенных сайтов, в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины.

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Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ министерства.

В ответе министерства отмечается, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф “для служебного пользования“.

“В начале следующего года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф ограничения доступа будет снят“, - сообщает министерство.

Ответ Мининформполитики ukranews.com

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С обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на сайте Мининформполитики.

Напомним, 15 мая президент Порошенко подписал указ о запрете провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, Вконтакте, Одноклассники а также сервисам Yandex.

26 декабря были опубликованы отчеты ГРУ в который указывалось, что после краха режима Януковича в результате Революции достоинства Главное разведывательное управление России в 2014 году запустило в Украине информационную кампанию в соцсетях по дискредитации новой власти.