Мы точно вернем Донбасс и Крым, я это почувствовала на физическом уровне - Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в 2018 году будет работать над возвращением оккупированных территорий.

Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявила о том, что осталась довольна своей работой в 2017 году. При этом вице-спикер поделилась планами на следующий год.

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“Для меня это был год завершенных дел. Радостно, когда ты хоть немножечко причастен к выполнению условий ПДВЛ и предоставлению Украине безвиза. Это такое счастье - услышать от освобожденных заложников, что они планируют получить новенький биометрический паспорт и пригласить любимую в свадебное путешествие, которое в 2014 отложили“ - написала Геращенко.

Ирина заявила, что всегда верила в безвиз для Украины, а также рассказала о своих планах на 2018 год.

“Я всегда верила в безвиз. Я точно знаю, что Украина будет в ЕС и НАТО, к сожалению, не так быстро, как хотелось, но это зависит только от нас. Над этим и планирую работать последующие годы. А еще- мы точно вернем Донбасс и Крым. В Горловке я это почувствовала на каком-то физическом уровне. И над этим тоже будем работать в 2018“ - уточнила Геращенко.

Ранее сообщалось о том, что Геращенко трясет от фразочек “неравноценный обмен“.