Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мы точно вернем Донбасс и Крым, я это почувствовала на физическом уровне - Геращенко

Комментариев: 1
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в 2018 году будет работать над возвращением оккупированных территорий.
Ирина Геращенко в Верховной Раде
Ирина Геращенко в Верховной Раде
facebook.com

Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявила о том, что осталась довольна своей работой в 2017 году. При этом вице-спикер поделилась планами на следующий год.

Читай также: Киев готов к серьезным компромиссам для обмена пленными - Геращенко

“Для меня это был год завершенных дел. Радостно, когда ты хоть немножечко причастен к выполнению условий ПДВЛ и предоставлению Украине безвиза. Это такое счастье - услышать от освобожденных заложников, что они планируют получить новенький биометрический паспорт и пригласить любимую в свадебное путешествие, которое в 2014 отложили“ - написала Геращенко.

Ирина заявила, что всегда верила в безвиз для Украины, а также рассказала о своих планах на 2018 год.

“Я всегда верила в безвиз. Я точно знаю, что Украина будет в ЕС и НАТО, к сожалению, не так быстро, как хотелось, но это зависит только от нас. Над этим и планирую работать последующие годы. А еще- мы точно вернем Донбасс и Крым. В Горловке я это почувствовала на каком-то физическом уровне. И над этим тоже будем работать в 2018“ - уточнила Геращенко.

Ранее сообщалось о том, что Геращенко трясет от фразочек “неравноценный обмен“.

Поделись:
Теги: геращенко, донбасс, крым, 2018, планы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Dnepr_Dnepr    30.12.2017, 11:10
Оценка:  +3
Dnepr_Dnepr
Он новости читает вообще? Уже вернули!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь