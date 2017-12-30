Яценюк и жена Авакова передали свои доли канала Еспресо

Сделка была проведена в пользу иностранного предприятия Atmosphere Entertainment, которое принадлежит сыну Константина Жеваго.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и супруга министра внутренних дел Инна Авакова передали свои доли в уставном капитале телеканала Еспресо в пользу иностранного предприятия Atmosphere Entertainment, конечным бенефициаром которого является гражданин Украины, сын украинского бизнесмена и внефракционного депутата Константина Жеваго Иван. Об этом говорится в заявлении , обнародованном на сайте телеканала.

Отмечается, что после подписания соответствующих соглашений Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО Аста Финанс (юридического лица, владеющего 100% ООО Голдберри, осуществляющего вещание под логотипом Еспресо) передали их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в США.

Указано, чтто вследствие реализованных сделок Лариса Княжицкая остается опосредованной владелицей 22,5% Эспресо, 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT INC.

Телеканал подчеркнул в заявлении, что указанные изменения не повлияют на редакционную политику.

Напомним, Еспресо был создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Лариса Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника Комментарии Вадим Денисенко.