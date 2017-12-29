Порошенко – Донбассу и Крыму: Ваш дом – Украина
Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 2018 годом проживающих на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Россией Крыму украинцев, выразив убеждение в неотвратимости восстановления в этих регионах украинского суверенитета.
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“Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина ... А грабителя, который разорил наш дом – наступит время – прогоним и накажем“, – сказал глава государства в своем новогоднем обращении.
“У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, – следует забирать спички. По тем, кто будет нападать на нас извне, – наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство“, – подчеркнул Порошенко, добавив, что как президент, будет обеспечивать политические условия, необходимые для экономического подъема.
Ранее Порошенко назвал достижения Украины в 2017 году.
Но, наверное, ты и не понял, что я под "соседом-качком" имел ввиду Америку, которая и помогла совершить государственный переворот, дав "детям спички". Они же дети, правда?
Ну а Россия тут не сосед, она - Старший Брат, давно и успешно живущий сам. И она тоже может дать по зубам )
А Крым, раз вы на него намекнули, уже давно живёт лучше и спокойнее, чем Украина, Донбасс же, хоть и воюет, но жить там можно - даже коммуналка ниже чем в Украине.