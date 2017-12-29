Порошенко – Донбассу и Крыму: Ваш дом – Украина

Президент поздравил украинцев Донбасса и Крыма с Новым годом.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 2018 годом проживающих на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Россией Крыму украинцев, выразив убеждение в неотвратимости восстановления в этих регионах украинского суверенитета.

Читай также: Порошенко: Никому не дам воровать у армии, руки отрублю

“Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина ... А грабителя, который разорил наш дом – наступит время – прогоним и накажем“, – сказал глава государства в своем новогоднем обращении.

“У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, – следует забирать спички. По тем, кто будет нападать на нас извне, – наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство“, – подчеркнул Порошенко, добавив, что как президент, будет обеспечивать политические условия, необходимые для экономического подъема.

Ранее Порошенко назвал достижения Украины в 2017 году.