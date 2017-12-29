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Порошенко – Донбассу и Крыму: Ваш дом – Украина

Спецтема: Новый год 2018 и Рождество
Комментариев: 13
Президент поздравил украинцев Донбасса и Крыма с Новым годом.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
Адміністрація президента України

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 2018 годом проживающих на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Россией Крыму украинцев, выразив убеждение в неотвратимости восстановления в этих регионах украинского суверенитета.

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“Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина ... А грабителя, который разорил наш дом – наступит время – прогоним и накажем“, – сказал глава государства в своем новогоднем обращении.

“У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, – следует забирать спички. По тем, кто будет нападать на нас извне, – наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство“, – подчеркнул Порошенко, добавив, что как президент, будет обеспечивать политические условия, необходимые для экономического подъема.

Ранее Порошенко назвал достижения Украины в 2017 году.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Украина, Крым, донбасс, Порошенко, поздравление с Новым Годом
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Комментариев (13)
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Erw    01.01.2018, 10:19
Оценка:  -1
Erw
Если силой возвращать детей, сбежавших из дома от неадекватного главы семьи, то ничего хорошего из этого не выйдет. Дети будут упираться, защищаться, а сосед-качок и по зубам может дать.
Коцман_Бобза    01.01.2018, 11:16
Оценка:  0
Коцман_Бобза
В данном случае - неадекватен сосед-качек, который подбивает "детей" играть со спичками, чтобы сжечь дом.
Erw    01.01.2018, 11:31
Оценка:  -2
Erw
Браво, Бобза!
Но, наверное, ты и не понял, что я под "соседом-качком" имел ввиду Америку, которая и помогла совершить государственный переворот, дав "детям спички". Они же дети, правда?

Ну а Россия тут не сосед, она - Старший Брат, давно и успешно живущий сам. И она тоже может дать по зубам )
Коцман_Бобза    01.01.2018, 11:36
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Глобус купи. Это России США сосед. А Украине США никак не сосед. Украине сосед Россия.
fulminate    01.01.2018, 11:30
Оценка:  0
fulminate
Сосед-качек?)) Сосед-педофил правильно будет. Причем один из сбежавших к нему детей уже умер в муках, а второй, пьяный, еще не понял что происходит и что будет дальше...
Erw    01.01.2018, 11:34
Оценка:  -2
Erw
Украина, сбежавшая под крылышко США, действительно в муках - но я я бы не сказал, что уже умерла.
А Крым, раз вы на него намекнули, уже давно живёт лучше и спокойнее, чем Украина, Донбасс же, хоть и воюет, но жить там можно - даже коммуналка ниже чем в Украине.
fulminate    01.01.2018, 11:36
Оценка:  0
fulminate
Erw, а кто тогда неадекватный глава семьи, от которого сбежала Украина?
Иленнко    01.01.2018, 09:24
Оценка:  +3
Иленнко
Донбасс и Крым-Порошенко:Твой дом-тюрьма.
Колишній-східняк    01.01.2018, 07:20
Оценка:  -7
Колишній-східняк
Слава Україні!
Шкиряк_и_Зорин    01.01.2018, 08:37
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорин
Тяжёлая ночь была, да?
FlameAndHame    01.01.2018, 05:37
Оценка:  +7
FlameAndHame
Вспомнились "Жмурки" и фраза Сухорукова: "Дебил!"
I_gor2    01.01.2018, 07:02
Оценка:  -5
I_gor2
ты самокритичен, кацап.
fulminate    01.01.2018, 11:24
Оценка:  0
fulminate
А как в том фильме закончил персонаж, которого сухоруков играл?
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