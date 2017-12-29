Погода помешала немецкому министру посетить Донбасс

Погодные условия не позволили главе МИД ФРГ Зигмару Габриэлю посетить сегодня линию разграничения на Донбассе .

Из-за погодных условий министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не посетит сегодня, 4 января, линию разграничения в Донбассе, как ранее было запланировано. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмар Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку в Донбасс позже в этом месяце“, - отметил Климкин.

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

Напомним, 3 января глава МИД Германии прилетел в Киев. Он заявил, что мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса.