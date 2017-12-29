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Погода помешала немецкому министру посетить Донбасс

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Погодные условия не позволили главе МИД ФРГ Зигмару Габриэлю посетить сегодня линию разграничения на Донбассе .
Климкин с Габриэлем
Климкин с Габриэлем
twitter.com/PavloKlimkin

Из-за погодных условий министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не посетит сегодня, 4 января, линию разграничения в Донбассе, как ранее было запланировано. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмар Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку в Донбасс позже в этом месяце“, - отметил Климкин.

Напомним, 3 января глава МИД Германии прилетел в Киев. Он заявил, что мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса.

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Теги: Климкин, Габриэль, МИД Германии, МИД Украины, Донбасс
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