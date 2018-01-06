Убийца сестры Ноздровской все еще может выйти по амнистии - депутат

Обвинительный акт прокуроров позволяет адвокатам Россошанского трактовать закон в свою пользу.

Племянник экс-главы Вышгородского райсуда и подозреваемый в причастности к гибели сестры убитой Ирины Ноздровской - Дмитрий Россошанский может выйти на свободу по амнистии.

Об этом в блоге на Украинской правде написал депутат Мустафа Найем.

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“Обвинительный акт прокуроров позволяет адвокатам Дмитрия трактовать закон в свою пользу. В суде первой инстанции прокуроры по неизвестной причине не внесли в обвинительный акт два важных обстоятельства, при которых был совершен наезд и погибла сестра Ирины“, - написал он.

Прокуроры увидели в действиях Россошанского “нарушение правил дорожного движения в очень ограниченном объеме“.

“Они не заметили его нетрезвое состояние и не учли, что сразу после наезда он, вместо оказания помощи пострадавшей, занялся решением своей проблемы. По данным свидетелей, сразу после наезда Россошанский длительное время разговаривал по телефону и не оказал помощь пострадавшей, которая все еще была жива и при условии оказания ей помощи могла бы выжить“, - отметил Найем.

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Депутат считает, что в обвинительный акт должны быть внесены изменения по увеличению объема обвинения, поскольку прокуроры во время суда озвучили устно, что Россошанский находился в состоянии наркотического опьянения и не внесли письменно этот факт в акт.

Найем добавил, что должно быть предъявлено дополнительное обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК за сознательное неоказание помощи, которое повлекло к смерти.

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“Это не давление и не вмешательство в работу следователей, а призыв к здравому смыслу и элементарным нормам закона, невыполнение которых может существенно осложнить ситуацию“, - подытожил Найем.

Напомним, 5 января в Полиции заявили, что воссоздали путь движения Ирины Ноздровской перед убийством от места ее работы и до места обнаружения тела, а также нашли несколько важных находок.