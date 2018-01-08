Во Львове женщина-водитель сбила двух патрульных

Один из правоохранителей проехал полкилометра на капоте машины.

Во Львове женщина-водитель с признаками наркотического опьянения на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских. Об этом сообщает патрульная полиция города.

По информации правоохранителей, женщина выехала на трамвайную полосу встречного движения на улице Генерала Чупринки.

Нарушительницу остановили патрульные, однако вместо того, чтобы предъявлять документы, она намеренно поехала.

Сначала женщина наехала на одного инспектора, его от удара отбросило в сторону. А тогда, вывернув рулем, сбила второго инспектора и повезла его на капоте. Она провезла патрульного по улицам Чупрынки, Захаревича и Котляревского на расстояние около полукилометра, потом сбросила с капота и на большой скорости уехала.

В результате инцидента патрульный получил ушибы, ссадины и перелом руки.

Полицейские вскоре обнаружили и эвакуировали автомобиль на штрафплощадку. Личность нарушителя установлена. Ею оказалась 26-летняя местнаяжительница, которая ранее неоднократно нарушала правила дорожного движения.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Киеве пьяный водитель без прав сбил двух патрульных полицейских. Виновником ДТП стал уроженец российского Хабаровска Илья Маринин.

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