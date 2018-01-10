В Харькове трехлетний мальчик умер от голода и пыток родителей

31-летнего отца и 26-летнюю мать ребенка будут судить .

Ребенок поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами ноги и ребер depositphotos.com

Харькове местная прокуратура передала в суд дело родителей, которые обвиняются в истязании трехлетнего сына, что привело к смерти ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Ребенок умер от голода и пыток в сентябре 2017 год. Указано, что ранее судимый за кражу отец малыша систематически избивал ребенка. Причем это происходило в присутствии матери, однако, она даже не пыталась остановить издевательство.

Как отмечается, после очередного избиения в августе 2017 у ребенка была сломана нога. Через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Мальчик перестал ходить. Но, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать ребенка.

Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Затем мальчик впал в кому, добавили в прокуратуре.

Читай также: В Глевахе 6 человек с битами жестоко избили молодых супругов “Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. 26 сентября 2017 малыша в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с телесными повреждениями доставили в больницу. Утром, не приходя в сознание, мальчик умер. Согласно выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, которое носило характер особого мучения и продолжалось более года“, - рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков. “Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. 26 сентября 2017 малыша в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с телесными повреждениями доставили в больницу. Утром, не приходя в сознание, мальчик умер. Согласно выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, которое носило характер особого мучения и продолжалось более года“, - рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.

Прокуратура передала в суд дело родителей, чей ребенок у... 0:00 / 02:52