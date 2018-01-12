Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВМСУ провели с американцами учения в Черном море

Комментариев: 1
Украинские вертолеты более десяти раз сели на борт американского корабля USS Carney.
Украина отрабатывает с американцами совместные действия в море
Украина отрабатывает с американцами совместные действия в море
facebook.com/navy.mil.gov.ua

В Черном море прошли совместные учения украинских и американских Военно-морских сил. Об этом в пятницу, 12 января, сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины.

Читай также: США выделят средства на флот Украины - сенатор

“Морская авиация ВМС вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня взаимосовместимости“, — говорится в сообщении.

Несмотря на сложные погодные условия украинские вертолеты совершили более десяти посадок на борт американского корабля, провели разведку.

Напомним, утром 8 января в Одесском порту пришвартовался американский эсминец Carney DDG64.

2 декабря стало известно, что Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США в Черном море. Эти учения в РФ назвали провокацией.

Поделись:
Теги: Черное море, учения, ВМС Украины, эсминец, вертолет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь