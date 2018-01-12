ВМСУ провели с американцами учения в Черном море

Украинские вертолеты более десяти раз сели на борт американского корабля USS Carney.

Украина отрабатывает с американцами совместные действия в море facebook.com/navy.mil.gov.ua

В Черном море прошли совместные учения украинских и американских Военно-морских сил. Об этом в пятницу, 12 января, сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины.

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“Морская авиация ВМС вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня взаимосовместимости“, — говорится в сообщении.

Несмотря на сложные погодные условия украинские вертолеты совершили более десяти посадок на борт американского корабля, провели разведку.

Напомним, утром 8 января в Одесском порту пришвартовался американский эсминец Carney DDG64.

2 декабря стало известно, что Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США в Черном море. Эти учения в РФ назвали провокацией.