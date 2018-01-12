В ДНР не работает МТС: оператор объяснил причину
В четверг, 11 января, на неподконтрольной Украине территории Донецкой области пропала связь мобильного оператора Vodafone (МТС) из-за повреждения линии связи.
Как рассказали Обозревателю в компании Vodafone Украина, поступила информация о повреждении волоконно-оптической линии связи в зоне АТО.
“Подрядчики выясняют возможность физического доступа к месту повреждения для проведения ремонтных работ “, - ответил представитель оператора.
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В компании Vodafone отметили, что в случае повреждения на неконтролируемой территории, исправить ситуацию просто не будет возможности.
“Если подтвердится, что повреждения произошли на неконтролируемом участке, у нас нет возможности как-то повлиять на ситуацию, так как мы не работаем на этой территории“, - заявили в пресс-службе мобильного оператора.
В свою очередь, сепаратисты обвинили в повреждении линии связи украинских военных. “ВСУ перерезали кабель МТС Украина, идущий в сторону Еленовки“, — заявил так называемый “министр связи ДНР“ Виктор Яценко.
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На данный момент более трети оборудования, расположенного на неконтролируемой территории, находятся в нерабочем состоянии.
Напомним, в 2017 году сепаратисты ЛНР в 8 раз подняли стоимость звонков по Украине.