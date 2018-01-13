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Под Запорожьем мужчина подорвал авто с бывшей женой

Комментариев: 6
Женщина находится в тяжелом состоянии.
Мужчина бросил гранату в салон авто, где сидела его бывшая жена
Мужчина бросил гранату в салон авто, где сидела его бывшая жена
depositphotos.com

В пятницу, 12 января, в Запорожской области мужчина бросил гранату в салон автомобиля со своей 37-летней экс-супругой. Об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что женщина с тяжелыми ранениями доставлена в реанимацию.

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Полицейские и взрывотехники выяснили, что пожар произошел в результате взрыва боевой гранаты в салоне автомобиля, за рулем которого находилась 37-летняя местная жительница. Бросил ее на заднее сиденье авто после ссоры ее бывший 46-летний муж.

Женщина получила серьезные ранения и находится в реанимации Мелитопольской центральной районной больницы. У нее рваные раны тела и венозное кровотечение, состояние стабильно тяжелое.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но полиция его задержала. Прятался мужчина в заброшенном доме, добавили силовики. 

Как сообщалось, в кафе под Одессой выстрелили из гранатомета.

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Теги: взрыв, граната, Запорожская область, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Фарбио    13.01.2018, 22:41
Оценка:  +1
Фарбио
Его зовут Вертер
Gidnyk    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +2
Gidnyk
Видать сильно допекла.
Cvobodinet    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +1
Cvobodinet
Видать с головой у мужа не впорядке.
ndelliopoo    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +2
ndelliopoo
Вообще-то с бабами надо так:захотела уйти-скатертью дорога!Никогда не стоит пытаться вернуть бабу,у неё ещё будет достаточно времени пожалеть о содеянном,если конечно она не уходила от тирана,алконавта,нарколыги,или конченого придурка.
ndelliopoo    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +3
ndelliopoo
Сколько баб вокруг свободных бродит,нет нужно вцепиться в бывшую...
Алый_Парус    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +2
Алый_Парус
А может не он, а она в него вцепилась. В него или в его кошелёк.
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