В зоне АТО шесть обстрелов, ранен один боец – штаб

Украинские военные один раз открывали ответный огонь.

За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе совершили шесть обстрелов позиций ВСУ. Один военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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“Российско-окупационные группировки впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемирья грубо нарушили Минские договоренности и применили по позициям Вооруженных сил Украины, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы“, – говорится в сводке.

На донецком направлении противник вел огонь из артиллерии калибра 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов у Водяного, что на Приазовье. У Павлополя зафиксирован обстрел из 120-мм минометов. Кроме того, тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД применились в районе шахты Бутовка, а 82-мм минометы и стрелковое оружие – неподалеку Каменки. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия сепаратисты прицельно стреляли у Верхнеторецкого.

На луганском направлении зафиксировано пять разрывов от миномета калибра 82-мм вокруг Новолуганского.

Украинские военные один раз открывали ответный огонь.

Стоит отметить, что 13 января с начала суток вдоль линии разграничения сторон на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины со стороны сепаратистов. Впервые за время перемирия стреляли из артиллерии.