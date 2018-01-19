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В Запорожье трех патрульных обвиняют в пытках

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Патрульные применяли спецсредства и издевались при задержании мужчины.
Прокуратура патрульным сообщила о подозрении
Прокуратура патрульным сообщила о подозрении
скриншот из видео

Прокуратура Запорожской области сообщила о подозрении в пытках трем патрульным полицейским, которые избили водителя и держали его на улице шесть часов.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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Сообщается, что 12 октября на стационарном посту Запорожье-север, патрульные остановили автомобиль и по неведомым причинам надели на водителя наручники. После патрульные издевались над водителем и применяли к нему спецсредства.

Медики насчитали на теле потерпевшего следы от 13 ударов резиновой дубинкой, сообщил Лысенко.

Запорожские патрульные пытают мужчину
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Патрульные удерживали потерпевшего ночью на улице более шести часов. Водителю также не дали возможности согреться в помещении поста и запретили общаться с родственниками и адвокатом.

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Действия полицейских квалифицированы по двум статьям: ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) УК Украины. Патрульным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, 15 января директор Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин сообщил, что каждый четвертый украинец допускает применение пыток и незаконного насилия в полиции.

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