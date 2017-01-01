Семерых киевских туристов накрыло лавиной в Карпатах

В результате попадания в лавину туристов снесло вниз по склону.

Туристы из Киева попали под лавину в Карпатах Vsevgory

В субботу 20 января на территории Яремчанского городского совета вблизи озера Несамовите семеро туристов из Киева попали в лавину, в результате чего их снесло по склону. Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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Во время схода лавины никто не пострадал. В 19:00 от руководителя группы поступила дополнительная информация, что группа не нуждается в помощи спасателей, а самостоятельно продолжает следование по маршруту к базе отдыха "Заросляк". В 23:30 туристы в удовлетворительном состоянии сошли к "Заросляку".

Сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста провели тест компрессией на степень лавинной опасности.

По результатам теста установлено 4-й уровень лавинной опасности (высокая лавинная опасность), в результате снегопада выпало от 30-50 см свежего снега. Был зафиксирован снежный оползень в районе г.Поп Иван.

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Спасатели просят в ближайшее время воздержаться от выхода на высокогорье.

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