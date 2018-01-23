Скандал на Буковине: на концерте вывесили карту Украины без Крыма

Местные власти организовали концерт по случаю Дня соборности.

Со сцены чиновники приветствовали собравшихся скриншот из видео

На Буковине в райцентре Сторожинец разразился скандал в связи с тем, что местные власти по случаю Дня соборности провели праздничный концерт и “украсили“ дом культуры картой Украины без Крыма.

Об этом сообщает ТСН.

Читай также: Учебник по истории РФ отправят на экспертизу из-за фразы о Евромайдане и Крыме

На мероприятии по случаю памятной даты, на сцену вывесил нарисованную карту без аннексированного Россией полуострова.

Местные чиновники со сцены приветствовали собравшихся словами о независимости и территориальной целостности Украины.

Сообщается, что на мероприятии присутствовали также военные.

Напомним, 8 января настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел в ходе переговоров с протестующими высказал свою позицию по ряду политических вопросов и заявил, что Крым никогда не был украинским.

Ранее в октябре 2017 года в Киевском профессиональном колледже с усиленной военной и физической подготовкой разразился скандал из-за футболок с изображением карты Украины без Крыма.