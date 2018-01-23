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Скандал на Буковине: на концерте вывесили карту Украины без Крыма

Комментариев: 2
Местные власти организовали концерт по случаю Дня соборности.
Со сцены чиновники приветствовали собравшихся
Со сцены чиновники приветствовали собравшихся
скриншот из видео

На Буковине в райцентре Сторожинец разразился скандал в связи с тем, что местные власти по случаю Дня соборности провели праздничный концерт и “украсили“ дом культуры картой Украины без Крыма.

Об этом сообщает ТСН.

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На мероприятии по случаю памятной даты, на сцену вывесил нарисованную карту без аннексированного Россией полуострова.

Местные чиновники со сцены приветствовали собравшихся словами о независимости и территориальной целостности Украины.

Сообщается, что на мероприятии присутствовали также военные.

Напомним, 8 января настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел в ходе переговоров с протестующими высказал свою позицию по ряду политических вопросов и заявил, что Крым никогда не был украинским.

Ранее в октябре 2017 года в Киевском профессиональном колледже с усиленной военной и физической подготовкой разразился скандал из-за футболок с изображением карты Украины без Крыма. 

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Теги: Буковина, День Соборности, карта, скандал, сепаратизм, аннексия, Крым
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Комментариев (2)
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Woodbrother    23.01.2018, 12:21
Оценка:  0
Woodbrother
Идиоты
Бувший_східняк    23.01.2018, 11:47
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Ну тупы-ы-ы-ы-ы-е!
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