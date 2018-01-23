Скандал на Буковине: на концерте вывесили карту Украины без Крыма
На Буковине в райцентре Сторожинец разразился скандал в связи с тем, что местные власти по случаю Дня соборности провели праздничный концерт и “украсили“ дом культуры картой Украины без Крыма.
Об этом сообщает ТСН.
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На мероприятии по случаю памятной даты, на сцену вывесил нарисованную карту без аннексированного Россией полуострова.
Местные чиновники со сцены приветствовали собравшихся словами о независимости и территориальной целостности Украины.
Сообщается, что на мероприятии присутствовали также военные.
Напомним, 8 января настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел в ходе переговоров с протестующими высказал свою позицию по ряду политических вопросов и заявил, что Крым никогда не был украинским.
Ранее в октябре 2017 года в Киевском профессиональном колледже с усиленной военной и физической подготовкой разразился скандал из-за футболок с изображением карты Украины без Крыма.