Стала известна зарплата Порошенко по итогам года

Президент получает меньшую зарплату, чем глава администрации президента .

Порошенко получает среднюю зарплату 28 тысяч гривен в месяц EPA/UPG

В 2017 году заработная плата президента Украины Петра Порошенко составила 336 тыс. гривен. Об этом сообщили в ответе Администрации президента на информационный запрос Интерфакс-Украина.

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В пересчете на месяцы это составляет 28 тысяч гривен в месяц. Согласно ответу АП, вся сумма зарплаты состоит из должностного оклада.

Сообщается, что всю зарплату Порошенко перечислил на благотворительные цели.

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В то же время зарплата главы Администрации президента Игорю Райнину была начислена в размере 537 775 грн. Это почти на 202 тысячи гривен больше, чем зарплата президента Порошенко.

Как отмечается, Райнин кроме оклада получал различные надбавки премии и другие выплаты.

В частности, официальный оклад гаранта составил 190 тыс. 876,07 грн; надбавка за выслугу лет – 65 тыс. 543,47 грн; надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 28 тыс. 631,4 грн; надбавка за интенсивность труда – 23 тыс. 585,07 грн; надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн – 38 тыс. 175,21 грн; премии – 90 тыс. 496,36 грн; другие выплаты (командировочные, отпускные, индексация и другие) – 100 тыс. 468,05 грн.

Напомним, ранее Порошенко задекларировал свыше 1 миллиона гривен, полученных от процентов по вкладам.