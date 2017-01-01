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В Карпатах нашли потерявшихся туристов из Швейцарии

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Спасатели также обнаружили в горах заблудившихся туристов из Киева и Херсона. Всех пропавших сопроводили к месту их временного пребывания.
В Карпатах за день потерялись пять человек
В Карпатах за день потерялись пять человек
depositphotos.com

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В Закарпатской области в течение минувших суток спасатели горной поисково-спасательной части нашли пять заблудившихся в горах туристов, в том числе троих иностранцев. Об этом сообщает ГСЧС.

По информации ведомства, накануне поступило сообщение, что во время катания на лыжах в районе долины Крачуняска потеряли ориентир и заблудились трое туристов из Швейцарии.

“В 14:30 данные граждане были найдены, в медицинской помощи они не нуждались. Уже во время следования на горнолыжный курорт, спасатели встретили на своем пути жителя Херсона 1984 года рождения, который приехал на отдых и также заблудился в горах“, – говорится в сообщении.

Всех заблудившихся туристов работники ГСЧС сопроводили к месту их временного пребывания.

Кроме того, спасатели получили сообщение о том, что в горной местности потерялся турист из Киева. Мужчина был найден около 20:00 понедельника. Спасатели сопроводили его к горнолыжному курорту, в долине Драгобрат.

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Ранее в Карпатах спасли 12 травмированных лыжников. Туристы пострадали на лыжных трассах на горах Тростян и Высокий Верх.

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Теги: Швейцария, туристы, горы, Карпаты, спасатель, ГСЧС
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