Порошенко и журналистка в вышиванке: появилось видео

Женщина в вышиванке и без опознавательных знаков спросила президента на русском, зачем Украина "приняла закон о войне".

Обнародовано видео попытки российской журналистки спровоцировать президента Украины Петра Порошенко на экономическом форуме в Давосе, передает УНИАН.

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Провокаторша в вышиванке, с микрофоном и без опознавательных знаков спросила Порошенко на русском, зачем Украина “приняла закон о войне“, имея в виду реинтеграцию Донбасса.

Глава украинского государства в ответ посоветовал ей “снять вышиванку“. И добавил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском. На это российская журналистка заявила, что Порошенко “прекрасно понимает русский язык“.

“Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском“, - ответил пропагандистке президент Украины.

Позже организаторы форума в Давосе запретили росСМИ находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий с участием президента Украины.

23 января 2018 года в швейцарском Давосе началась 48-я сессия ежегодного Всемирного экономического форума. ВЭФ завершится сегодня, 26 января, выступлением Трампа.