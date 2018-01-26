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Порошенко и журналистка в вышиванке: появилось видео

Комментариев: 5
Женщина в вышиванке и без опознавательных знаков спросила президента на русском, зачем Украина "приняла закон о войне".
Россиянка задала Порошенко провокационный вопрос
Россиянка задала Порошенко провокационный вопрос

Обнародовано видео попытки российской журналистки спровоцировать президента Украины Петра Порошенко на экономическом форуме в Давосе, передает УНИАН.

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Провокаторша в вышиванке, с микрофоном и без опознавательных знаков спросила Порошенко на русском, зачем Украина “приняла закон о войне“, имея в виду реинтеграцию Донбасса.

Глава украинского государства в ответ посоветовал ей “снять вышиванку“. И добавил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском. На это российская журналистка заявила, что Порошенко “прекрасно понимает русский язык“.

“Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском“, - ответил пропагандистке президент Украины.

Позже организаторы форума в Давосе запретили росСМИ находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий с участием президента Украины.

23 января 2018 года в швейцарском Давосе началась 48-я сессия ежегодного Всемирного экономического форума. ВЭФ завершится сегодня, 26 января, выступлением Трампа.

 

 

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Теги: Порошенко, Давос, провокация
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Комментариев (5)
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Gagarinn    26.01.2018, 13:08
Оценка:  0
Gagarinn
У ватанов от украинского лопает моск и пукан
Бувший_східняк    26.01.2018, 13:06
Оценка:  0
Бувший_східняк
Рашинские провокаторы во всей свой красе...
Конфузий    26.01.2018, 13:03
Оценка:  0
Конфузий
Эта статья, как мне кажется, очень тесно связана со статьей о национальной памяти. Ибо не любая вышитая блузка может называться вышиванкой.
Slevin47    26.01.2018, 12:57
Оценка:  0
Slevin47
Одела бы сучка лучше ватник,и спросила у Володьки почему их там нет не покинут территорию Украины? И почему все доходы от продажи нефти и газа падают в карманы алигархов РФ, а не работают на благо государства? И ещё почему не примут закон о наказании за педофилию? его уже 5 лет принят в РФ не могут!
Конфузий    26.01.2018, 12:50
Оценка:  0
Конфузий
Если речь идет о девушке на фото, то это не вышиванка, а так называемая мыльная вышивка. Это совершенно разные вещи и очень жаль, что щелкоперы этого не хотят понимать.
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