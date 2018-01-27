В МВД решили создать патрульную полицию Крыма

В Министерстве внутренних дел Украины планируют создать патрульную полицию Крыма и Севастополя. Копы сперва будут работать на других участках.

В Украине будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя, которые будут нести там службу. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время ежегодной итоговой коллегии МВД в субботу, 27 января, пишет LIGA.net.

"Такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока Крым не будет освобожден от оккупантов. Потом готовые подразделения будут там работать", – сказал он.

Напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что уровень безопасности граждан в Украине постепенно растет и обратного процесса уже не будет.