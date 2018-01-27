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В МВД решили создать патрульную полицию Крыма

Комментариев: 5
В Министерстве внутренних дел Украины планируют создать патрульную полицию Крыма и Севастополя. Копы сперва будут работать на других участках.
В Украине будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя
В Украине будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя

В Украине будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя, которые будут нести там службу. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время ежегодной итоговой коллегии МВД в субботу, 27 января, пишет LIGA.net.

"Такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока Крым не будет освобожден от оккупантов. Потом готовые подразделения будут там работать", – сказал он.

Напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что уровень безопасности граждан в Украине постепенно растет и обратного процесса уже не будет.

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Теги: Крым, МВД, МВД Украины, Аваков, аннексия Крыма, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Woodbrother    27.01.2018, 13:34
Оценка:  -1
Woodbrother
Крым россии не удержать. Это уже сейчас все поняли. Денег на кремле нет , а на хорошем настроении далеко не уедеш.
Eurostars    27.01.2018, 13:17
Оценка:  +3
Eurostars
На черзі створення поліції майбутніх наших територій від Калінінграда до Хабаровська.
ГалутинаНеТупая_    27.01.2018, 12:55
Оценка:  +3
ГалутинаНеТупая_
А чего не полицию Луны и Марса? Может сразу галактических копов?
doc1    27.01.2018, 13:04
Оценка:  0
doc1
Потому что одни кретины уже космические войска создали, так что первое место занято. осталось второе и третье... но судя по всему и второе уже занято.
doc1    27.01.2018, 12:38
Оценка:  +5
doc1
Спаси нас Господи от этих идиотов!!!
а то они нас со своим Яхвэ всех в могилу отправят!
Dnepr_Dnepr    27.01.2018, 13:34
Оценка:  -1
Dnepr_Dnepr
отправят, даже не сомневайтесь. Пока стадо будет жалобно блеять, а не думать и действовать
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