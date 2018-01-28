Вятрович объяснил "щупальца" Цоя и Высоцкого

Вятрович провел аналогию с надписью “Курение убивает“, которая не запрещает, а только предупреждает.

Вятрович: Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого УНИАН

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович утверждает, что не призывал запрещать таких певцов, как Виктор Цой или Владимир Высоцкий.

Об этом он написал в Facebook 28 января.

“Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, если да, то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-то другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию“, - пояснил Вятрович.

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Главный декоммунизатор Украины отдельно подчеркнул, что “надо только не забывать, что их (советских деятелей культуры - ред.) могут использовать“.

“Надпись на пачке сигарет “Курение убивает“ - это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Он касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курение в целом“, - провел аналогию чиновник.

Напомним, 26 января Вятрович написал, что “не все щупальца “русского мира“ такие отвратительные и очевидные“, и упомянул в этом контексте культовых исполнителей Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, а также писателя Михаила Булгакова. Сообщение Вятровича возмутило соцсети, большинство пользователей выступили с осуждением.