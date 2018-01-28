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Вятрович объяснил "щупальца" Цоя и Высоцкого

Комментариев: 19
Вятрович провел аналогию с надписью “Курение убивает“, которая не запрещает, а только предупреждает.
Вятрович: Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого
Вятрович: Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого
УНИАН

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович утверждает, что не призывал запрещать таких певцов, как Виктор Цой или Владимир Высоцкий.

Об этом он написал в Facebook 28 января.

“Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, если да, то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-то другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию“, - пояснил Вятрович.

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Главный декоммунизатор Украины отдельно подчеркнул, что “надо только не забывать, что их (советских деятелей культуры - ред.) могут использовать“.

“Надпись на пачке сигарет “Курение убивает“ - это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Он касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курение в целом“, - провел аналогию чиновник.

Напомним, 26 января Вятрович написал, что “не все щупальца “русского мира“ такие отвратительные и очевидные“, и упомянул в этом контексте культовых исполнителей Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, а также писателя Михаила Булгакова. Сообщение Вятровича возмутило соцсети, большинство пользователей выступили с осуждением.

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Теги: Вятрович, запрет, Цой, Высоцкий, цензура, артисты
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Комментариев (20)
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MATROS    28.01.2018, 13:45
Оценка:  -1
MATROS
Дык он Ху йлович!!!!!!!!!!
multipodius    28.01.2018, 13:12
Оценка:  -4
multipodius
Вятрович має рацію: за допомогою цих символів колишньої епохи можна розбудити позитивні почуття і саме цим приспати негатив у пам'яті кожного, який несла та епоха.
multipodius    28.01.2018, 13:03
Оценка:  -5
multipodius
Нажаль, більшість "громадян" України - бидло без роду і племені і ніяка пам'ять йому не потрібна. І загрози не вбачають тому, що самі і є загроза зі своїм небажанням напружитись і відмовитись від мови ворога. Це, як мінімум, громадянська лінь, що привела до війни на нашій землі.
БЕЗВИЗ    28.01.2018, 13:08
Оценка:  +1
БЕЗВИЗ
multipodius і на "щастя",ти відносишся до цієї більшості.
multipodius    28.01.2018, 13:26
Оценка:  -2
multipodius
Совок прокинувся і почав хекати.
Шкиряк_и_Зорин    28.01.2018, 13:37
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
А те русскоязычные, кто мову то не знал никогда и кто сейчас гибнет за Украину на Донбассе - тоже быдло?
А Вы то тогда кто, Мultipodius? Вообще днище?
multipodius    28.01.2018, 12:53
Оценка:  -5
multipodius
В котрий раз переконуюсь, що ті, хто тут коментує російською, є скажені вівці і їм національна пам'ять не потрібна з однієї причини - їм нема де її зберігати, бо мозок замаленький і нейронних зв'язків невистачає для архівації файлів. Саме завдяки таким особинам Україна слаба.
БЕЗВИЗ    28.01.2018, 13:10
Оценка:  +1
БЕЗВИЗ
Кожен пацієнт психіатріїї, має маячення в відповідності до рівня своєї освіти і розвитку.
multipodius    28.01.2018, 13:32
Оценка:  -3
multipodius
Ви хоч одне робоче місце створили у своєму нікчемному житті?
Шкиряк_и_Зорин    28.01.2018, 13:34
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
Видите ли, голубчик - БигМир вообще то русскоязычный сайт. Так что если Вы тут и испражняетесь, то извольте испражняться по правилам дома, чей туалет Вы посетили!
para-trooper    28.01.2018, 11:51
Оценка:  +3
para-trooper
Ты дебил.
Это и так уже всем понятно.
para-trooper    28.01.2018, 12:02
Оценка:  +6
para-trooper
Вятрович просто неадекват
Шкиряк_и_Зорин    28.01.2018, 12:19
Оценка:  +5
Шкиряк_и_Зорин
А кто поставил его на этот пост и кто, не взирая на его упоротость и идиотизм, держит его на сим посту? А?
Может быть надо задаться этим вопросом, а не заниматься риторикой о том, идиот Вятрович или нет. Может быть он совсем не дурак, а просто талантливо играет отведённую ему роль.
Yarek    28.01.2018, 11:33
Оценка:  +9
Yarek
У цього Вятровича вітер в голові, а шкоди від нього в сотні раз більше ніж від Булгакова, Висоцького і Цоя. Ті хлопці писали і співали з однією метою - щоб хоча щось змінити на краще. А ця ворона кряче для того щоб в рот попав кусочок сиру ...
multipodius    28.01.2018, 13:30
Оценка:  -2
multipodius
Вітер в голові у того, хто звик до совкової шари і не бажає жити в оновленій Україні.
uffagud    28.01.2018, 11:22
Оценка:  +12
uffagud
То,что вятрович испытал на себе щупальцы душевной хвори,это факт.Он реально неизлечим.
doc1    28.01.2018, 11:20
Оценка:  +14
doc1
Вот это дегенерат...
Если раньше люди думали что он больной не на всю голову то теперь думают что на всю! (из К\Ф "Жмурки"
Kamaka777    28.01.2018, 11:11
Оценка:  +5
Kamaka777
Расстрелять!
Olshankin    28.01.2018, 11:06
Оценка:  +12
Olshankin
Сам с головой не дружит и остальным того же желает.
БЕЗВИЗ    28.01.2018, 13:12
Оценка:  -1
БЕЗВИЗ
Просто он прошел курсы антисоветизма и русофобии в США.
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