Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье три десятка пожарных тушили кран

Комментариев: 0
На месте спасатели выяснили, что рядом с лодочной станцией на реке Днепр горят трюмы внутри крана, который находится на воде, на общей площади 100 метров квадратных.
В Запорожье три десятка пожарных тушили кран
Прес-служба ДСНС України

В Запорожье горели трюмы крана, который находится на воде. Информация о пожаре поступила спасателям в 7.48 воскресенья, 28 января, сообщили в областном управлении ГСЧС. Огонь тушили 25 спасателей, использовали 8 пожарных машин.

Кран загорелся на Набережной магистрали в Орджоникидзевском районе Запорожья. Уже на месте спасатели выяснили, что рядом с лодочной станцией на реке Днепр горят трюмы внутри крана, который находится на воде, на общей площади 100 метров квадратных.

Через 40 минут после прибытия пожарные локализовали пожар, к 10.00 его полностью потушили, провели разборку и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Причину возгорания устанавливают. По данному факту проведут расследование.

Напомним, недавно в Кременчуге Полтавской области спасатели ликвидировали возгорание упавшего вертолета. 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Запорожье, фото, пожар, кран, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь