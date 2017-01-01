В Запорожье три десятка пожарных тушили кран
В Запорожье горели трюмы крана, который находится на воде. Информация о пожаре поступила спасателям в 7.48 воскресенья, 28 января, сообщили в областном управлении ГСЧС. Огонь тушили 25 спасателей, использовали 8 пожарных машин.
Кран загорелся на Набережной магистрали в Орджоникидзевском районе Запорожья. Уже на месте спасатели выяснили, что рядом с лодочной станцией на реке Днепр горят трюмы внутри крана, который находится на воде, на общей площади 100 метров квадратных.
Cмотрите фотогалерею: В Запорожье три десятка пожарных тушили кран
Через 40 минут после прибытия пожарные локализовали пожар, к 10.00 его полностью потушили, провели разборку и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.
Причину возгорания устанавливают. По данному факту проведут расследование.
Напомним, недавно в Кременчуге Полтавской области спасатели ликвидировали возгорание упавшего вертолета.