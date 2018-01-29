Пограничники назвали самых частых гостей Украины

Обнародована статистика посещений Украины иностранными гражданами за минувший год.

Пограничники подсчитали, кто чаще всех посещает Украину dpsu.gov.ua

Чаще всего в Украину из других государств въезжают граждане Молдовы, Беларуси и России. TOП-10 иностранных государств, граждане которых пересекают границу на въезд в Украину, обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Читай также: Охрану границы усилили на трех направлениях - ГПСУ Среди иностранцев, жители Молдовы чаще других пересекают границу Украины. За 2017 год пограничники зафиксировали 4,5 млн въездов молдаван в нашу страну. Среди иностранцев, жители Молдовы чаще других пересекают границу Украины. За 2017 год пограничники зафиксировали 4,5 млн въездов молдаван в нашу страну.

Польша и Венгрия занимают в этом перечне 4-ю и 5-ю строчку, Румыния и Словакия - две следующие.

Замыкают десятку стран Турция, Израиль и Германия.

TOP-10 иностранных государств, граждане которых пересекают границу на въезд в Украину dpsu.gov.ua

В целом, как раннее сообщили в ГПСУ, в поездках украинцев за границу появилась новая тенденция.

Напомним, с 1 января 2018 года вступили в силу новые правила въезда в Украину для россиян и других иностранцев.