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Пограничники назвали самых частых гостей Украины

Комментариев: 2
Обнародована статистика посещений Украины иностранными гражданами за минувший год.
Пограничники подсчитали, кто чаще всех посещает Украину
Пограничники подсчитали, кто чаще всех посещает Украину
dpsu.gov.ua
Чаще всего в Украину из других государств въезжают граждане Молдовы, Беларуси и России. TOП-10 иностранных государств, граждане которых пересекают границу на въезд в Украину, обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
 

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Среди иностранцев, жители Молдовы чаще других пересекают границу Украины. За 2017 год пограничники зафиксировали 4,5 млн въездов молдаван в нашу страну.
 
Польша и Венгрия занимают в этом перечне 4-ю и 5-ю строчку, Румыния и Словакия - две следующие.
 
Замыкают десятку стран Турция, Израиль и Германия.
 
TOP-10 иностранных государств, граждане которых пересекают границу на въезд в Украину
TOP-10 иностранных государств, граждане которых пересекают границу на въезд в Украину
dpsu.gov.ua

В целом, как раннее сообщили в ГПСУ, в поездках украинцев за границу появилась новая тенденция.

Напомним, с 1 января 2018 года вступили в силу новые правила въезда в Украину для россиян и других иностранцев.

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Теги: граница, ГПСУ, иностранцы, туристы
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Комментариев (1)
Woodbrother    29.01.2018, 12:48
Оценка:  0
Woodbrother
Больше всего гастарбайтеров в нашу страну приезжает из россии.
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