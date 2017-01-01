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Возле Ивано-Франковска кран упал на грузовик, два человека погибли

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Причиной падения стали сильные порывы ветра.
Кран весит 60 тонн
Кран весит 60 тонн
gk-press.if.ua

Возле Ивано-Франковска в селе Хриплин сильный порыв ветра опрокинул башенный кран, который упал на грузовик, перевозивший людей. В результате инцидента два человека погибли.

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Об этом сообщает местное издание Галицкий корреспондент со ссылкой на пресс-секретаря управления патрульной полиции города Николая Гурака.

В момент падения крана в кабине и пассажирской будке, установленной на грузовик, находились девять человек. Двое из них погибли на месте происшествия.

ЧП случилось на территории одного из железнодорожных предприятий области.

Упавший кран достигал в высоту 50 метров, весил 60 тонн. По предварительной версии, причиной падения крановых конструкций стал сильный порыв ветра.

Причиной трагедии стал ветер
Причиной трагедии стал ветер
gk-press.if.ua

В грузовике ехало около 10 человек
В грузовике ехало около 10 человек
gk-press.if.ua

Двое мужчин погибли на месте
Двое мужчин погибли на месте
gk-press.if.ua

Напомним, 28 января в Запорожье три десятка пожарных тушили кран.

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Теги: кран, грузовик, стройка, Ивано-Франковская область, ветер
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