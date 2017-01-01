В Винницкой области поймали похитительницу годовалой девочки

В полицию о подозрительной пассажирке такси сообщил работник автозаправки.

Ранее судимая за кражи женщина забрала дочь своей подруги facebook.com/vinn.police

В Бершадском районе Винницкой области работники полиции задержали женщину, которая в Умани похитила годовалую девочку и привезла к себе домой. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой области.

Ориентировка на женщину и ребенка была предоставлена работникам автовокзалов, автомобильных заправок и водителям маршрутных автобусов.

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“По имеющейся информации, 26-летняя злоумышленница — жительница одного из сел Бершадского района, с украденным ребенком намеревалась поехать домой. Подозреваемая в похищении ребенка имеет криминальное прошлое и судимости за кражи“, - сообщили в полиции.

Работник одной из автозаправок позвонил в полицию и сообщил о подозрительной пассажирке такси.

Недалеко от АЗС правонарушительница была задержана работниками Бершадской полиции.

Как стало известно, задержанная и мать с ребенком находились в гостях у общей подруги. Воспользовавшись тем, что женщины вышли из дома, оставив ребенка, злоумышленница забрала ребенка и убежала. Свой поступок женщина объяснить не может.

Позднее маленькую девочку в больнице осмотрели медики, она здорова. Ребенок с матерью в сопровождении полицейских вернулись домой.

Ребенка похитили в Умани facebook.com/vinn.police

Напомним, в ноябре 2017 года в Одессе похитительницу ребенка отправили под домашний арест.