Новоалександровка разрушена на 90% – Луганская ВГА

В Луганской военно-гражданской администрации подтвердили взятие под контроль украинскими военными села Новоалександровка в "серой зоне".

В Луганской военно-гражданской администрации (ВГА) подтвердили информацию о том, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль село Новоалександровка Попаснянского района. Об этом сообщил глава Луганской ВГА Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 2 февраля.

"Поручил подготовить пакет документов об исключении села Новоалександровка из списка населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме", – написал Гарбуз.

Он добавил, что в селе разрушены около 90% домов. На данный момент в Новоалександровке проживают 17 жителей, в основном это пожилые люди.

"В первую очередь, мы должны обеспечить энергоснабжение и медицинское обслуживание жителей. Держу на личном контроле восстановление основных коммуникаций и работы фельдшерско-акушерского пункта. Тем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, ее предоставят специалисты Попаснянской районной больницы", – добавил Гарбуз.

Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные освободили поселок Катериновка Луганской области.