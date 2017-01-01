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Новоалександровка разрушена на 90% – Луганская ВГА

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В Луганской военно-гражданской администрации подтвердили взятие под контроль украинскими военными села Новоалександровка в "серой зоне".
Украинский военный в селе Новоалександровка
Украинский военный в селе Новоалександровка
facebook.com/borisovalana888

В Луганской военно-гражданской администрации (ВГА) подтвердили информацию о том, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль село Новоалександровка Попаснянского района. Об этом сообщил глава Луганской ВГА Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 2 февраля.

"Поручил подготовить пакет документов об исключении села Новоалександровка из списка населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме", – написал Гарбуз.

Он добавил, что в селе разрушены около 90% домов. На данный момент в Новоалександровке проживают 17 жителей, в основном это пожилые люди.

"В первую очередь, мы должны обеспечить энергоснабжение и медицинское обслуживание жителей. Держу на личном контроле восстановление основных коммуникаций и работы фельдшерско-акушерского пункта. Тем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, ее предоставят специалисты Попаснянской районной больницы", – добавил Гарбуз.

Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные освободили поселок Катериновка Луганской области. 

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Теги: фото, село, донбасс, Луганская область, ВСУ, серая зона, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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