Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Житель Покровска совершил "вендетту" и сдался полиции

Комментариев: 3
25-летний мужчина решил отомстить за огнестрельное ранение своего отца.
Водитель скончался на месте
Водитель скончался на месте
police.dn.ua

В воскресенье вечером в Покровске на стоянке в жилом секторе был обнаружен автомобиль, в котором находился труп мужчины с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Через несколько часов после обнаружения автомобиля “стрелок“ сам пришел в полицию и добровольно сдался. Как выяснилось, поводом для жестокой расправы послужила семейная месть.

Читай также: На Княжем Затоне в Киеве произошла перестрелка

Как уточняет местная полиция, в сентябре прошлого года в частном секторе Покровска четыре человека открыли стрельбу во дворе жилого дома. Хозяин дома получил сквозное огнестрельное ранение брюшной полости. Через 10 дней злоумышленники были задержаны на съемной квартире в Днепре.

“И потерпевшие, и подозреваемые были знакомы, а потому сын раненого решил отомстить и несколько месяцев тщательно планировал место и время для ответного шага. Убитого он считал не менее причастным к отцовскому ранению, чем задержанных раньше“, - сообщили в полиции.

Взяв с собой помповое ружье, 25-летний злоумышленник отправился на встречу к жертве. Мужчина сидел в салоне своего автомобиля. Выпустив несколько пуль в сторону жертвы, нападающий убежал.

Читай также: Стрельба под Николаевым: есть раненые

В городе был введен оперативный план-перехват, перекрыли все въезды-выезды, ориентировки на автомобиль, на котором вероятно передвигался разыскиваемый, получили все патрули патрульной полиции. Однако, через несколько часов злоумышленник сам пришел в полицейский участок. При себе он имел орудие убийства.

События квалифицированы по ст.115Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Мужчина применил помповое ружье
Мужчина применил помповое ружье
police.dn.ua

Напомним, в ночь на 5 февраля на Закарпатье нарушители устроили перестрелку с пограничниками.

Поделись:
Теги: стрельба, Покровск, Донецкая область, полиция, месть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Бувший_східняк    05.02.2018, 15:41
Оценка:  0
Бувший_східняк
Хороше, если не было ошибки. Иначе - грех на душу на всю жизнь.
Ser7    05.02.2018, 14:13
Оценка:  -1
Ser7
Наверное другого выхода не было.

Удачи ему..
realМовчанюк    05.02.2018, 13:57
Оценка:  +1
realМовчанюк
Молодец!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь