Житель Покровска совершил "вендетту" и сдался полиции
В воскресенье вечером в Покровске на стоянке в жилом секторе был обнаружен автомобиль, в котором находился труп мужчины с огнестрельным ранением.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Через несколько часов после обнаружения автомобиля “стрелок“ сам пришел в полицию и добровольно сдался. Как выяснилось, поводом для жестокой расправы послужила семейная месть.
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Как уточняет местная полиция, в сентябре прошлого года в частном секторе Покровска четыре человека открыли стрельбу во дворе жилого дома. Хозяин дома получил сквозное огнестрельное ранение брюшной полости. Через 10 дней злоумышленники были задержаны на съемной квартире в Днепре.
“И потерпевшие, и подозреваемые были знакомы, а потому сын раненого решил отомстить и несколько месяцев тщательно планировал место и время для ответного шага. Убитого он считал не менее причастным к отцовскому ранению, чем задержанных раньше“, - сообщили в полиции.
Взяв с собой помповое ружье, 25-летний злоумышленник отправился на встречу к жертве. Мужчина сидел в салоне своего автомобиля. Выпустив несколько пуль в сторону жертвы, нападающий убежал.
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В городе был введен оперативный план-перехват, перекрыли все въезды-выезды, ориентировки на автомобиль, на котором вероятно передвигался разыскиваемый, получили все патрули патрульной полиции. Однако, через несколько часов злоумышленник сам пришел в полицейский участок. При себе он имел орудие убийства.
События квалифицированы по ст.115Уголовного кодекса (умышленное убийство).
Напомним, в ночь на 5 февраля на Закарпатье нарушители устроили перестрелку с пограничниками.
Удачи ему..