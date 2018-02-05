Житель Покровска совершил "вендетту" и сдался полиции

25-летний мужчина решил отомстить за огнестрельное ранение своего отца.

В воскресенье вечером в Покровске на стоянке в жилом секторе был обнаружен автомобиль, в котором находился труп мужчины с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Через несколько часов после обнаружения автомобиля “стрелок“ сам пришел в полицию и добровольно сдался. Как выяснилось, поводом для жестокой расправы послужила семейная месть.

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Как уточняет местная полиция, в сентябре прошлого года в частном секторе Покровска четыре человека открыли стрельбу во дворе жилого дома. Хозяин дома получил сквозное огнестрельное ранение брюшной полости. Через 10 дней злоумышленники были задержаны на съемной квартире в Днепре.

“И потерпевшие, и подозреваемые были знакомы, а потому сын раненого решил отомстить и несколько месяцев тщательно планировал место и время для ответного шага. Убитого он считал не менее причастным к отцовскому ранению, чем задержанных раньше“, - сообщили в полиции.

Взяв с собой помповое ружье, 25-летний злоумышленник отправился на встречу к жертве. Мужчина сидел в салоне своего автомобиля. Выпустив несколько пуль в сторону жертвы, нападающий убежал.

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В городе был введен оперативный план-перехват, перекрыли все въезды-выезды, ориентировки на автомобиль, на котором вероятно передвигался разыскиваемый, получили все патрули патрульной полиции. Однако, через несколько часов злоумышленник сам пришел в полицейский участок. При себе он имел орудие убийства.

События квалифицированы по ст.115Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Мужчина применил помповое ружье police.dn.ua

Напомним, в ночь на 5 февраля на Закарпатье нарушители устроили перестрелку с пограничниками.