В Харькове расисту дали пожизненный срок

Мужчина хотел "очистить" Харьков от лиц "неарийской" расы. Для этого он выслеживал жертву среди иностранцев и в безлюдном месте нападал на нее со спины с ножом.

В Хаькове мужчину приговорили к пожизненному заключению за покушения на убийство depositphotos.com

В Харькове суд объявил приговор о пожизненном заключении Виталию Кадничанскому за покушение на убийство на почве расовой дискриминации и гомонегативизма. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что Виталий Кадничанский 1990-года рождения признан виновным в совершении покушения на жизнь, здоровье и убийство людей, на почве расовой и национальной дискриминации к гражданам стран Африки и Азии, а также на почве гомонегативизма.

Читай также: Пукачу сократили срок по "закону Савченко"

Он приговорен к наказанию в виде - пожизненного лишения свободы.

Как сообщала пресс-служба прокуратуры, Кадничанский совершил 6 покушений на убийство граждан других государств, а также украинцев, которых считал связанными с иностранцами.

Для этого он специально приезжал в Харьков из с. Безруки Харьковской области, прихватив из дома нож, и в людных местах выбирал себе жертву. Проследив за ней, он совершал нападения в малолюдных местах, чаще сзади. При этом он выбирал людей, которые, по его мнению, не могли оказать ему сопротивления, но дважды нападал со спины сразу на двух человек. Таким образом мужчина хотел “очистить“ Харьков от лиц “неарийской“ расы.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года украинский суд впервые выпустил на свободу осужденного на пожизненное заключение.