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ДНР отдала Украине 20 заключенных

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская забрала 20 заключенных, попавших в места лишения свободы до начала конфликта на Донбассе.
Лутковская забрала из ОРДО 20 заключенных
Лутковская забрала из ОРДО 20 заключенных
Страница Fаcebook Богдана Крикливенко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская днем в среду, 7 февраля, забрала 20 заключенных, попавших в места лишения свободы до начала конфликта на Донбассе. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко.

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“Хорошие новости! Сегодня, 7 февраля 2018, в 12:00 уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 20 человек, которые находились в местах несвободы еще до конфликта“, – написал он.

По словам Крикливенко, передача лиц осуществлялась под наблюдением члена комитета Верховной Рады по правам человека Ирины Сусловой и представителей СММ ОБСЕ.

“Итак, уже 186 человек за более чем 2 года пока удалось вывезти с оккупированных территорий Донецкой области“, – добавил Крикливенко.

Напомним, в апреле 2017 года самопровозглашенная “Донецкая народная республика“ передала Украине 14 заключенных для дальнейшего отбывания наказания.

 

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Теги: заключенный, Лутковська, заключенные, ДНР, валерия лутковская
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Комментариев (1)
заУкраину    07.02.2018, 15:52
Оценка:  0
заУкраину
мало у нас криминалитета?
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