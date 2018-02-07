ДНР отдала Украине 20 заключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская забрала 20 заключенных, попавших в места лишения свободы до начала конфликта на Донбассе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская днем в среду, 7 февраля, забрала 20 заключенных, попавших в места лишения свободы до начала конфликта на Донбассе. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко.

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“Хорошие новости! Сегодня, 7 февраля 2018, в 12:00 уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 20 человек, которые находились в местах несвободы еще до конфликта“, – написал он.

По словам Крикливенко, передача лиц осуществлялась под наблюдением члена комитета Верховной Рады по правам человека Ирины Сусловой и представителей СММ ОБСЕ.

“Итак, уже 186 человек за более чем 2 года пока удалось вывезти с оккупированных территорий Донецкой области“, – добавил Крикливенко.

Напомним, в апреле 2017 года самопровозглашенная “Донецкая народная республика“ передала Украине 14 заключенных для дальнейшего отбывания наказания.