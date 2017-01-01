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Военные пенсионеры Николаева вышли на митинг

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Акция является всеукраинской, митинги проходят и в других городах страны.
Власть не выполнила Закон о перерасчете пенсий
Власть не выполнила Закон о перерасчете пенсий
novosti-n.org

На митинг возле здания Николаевской областной государственной администрации в среду собрались пенсионеры силовых структур МВД и ВСУ. 

Всего к зданию Николаевской ОГА вышли более ста человек. За порядком следят также 15 полицейских. Об этом сообщает местное издание novosti-n

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Люди собрались из-за невыполнения властями Закона о перерасчете пенсий пенсионерам силовых структур. По словам пенсионеров, эта акция является всеукраинской, основной массив ее участников находится в Киеве.

“Военным пенсионерам обещали повысить пенсии. А в результате – ничего, пенсии не пересмотрели. Мы с марта месяца где-то десятый раз собираемся“, – рассказали митингующие.

За порядком следят 15 полицейских
За порядком следят 15 полицейских
novosti-n.org

Как сообщалось, в Киеве в среду, 7 февраля, у здания Верховной Рады Украины около 400 военных пенсионеров проводят митинг с требованием повышения пенсий.

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Теги: Николаев, военные, пенсионеры, митинг, пенсии
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